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Yörük-Türkmen Mirası İki Gün Boyunca Muğla’da Yaşatılacak

Yörük-Türkmen Mirası İki Gün Boyunca Muğla’da Yaşatılacak
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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Yörük-Türkmen Toyu, 6-7 Haziran tarihlerinde Menteşe ilçesinde bulunan Düzeyn Mevkii’nde yapılacak.

Yörük-Türkmen kültürünün yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve tanıtılması amacıyla Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Yörük-Türkmen Toyu, iki gün boyunca birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak.

Bu Yılın Teması: Göçer Kültürde Yeme İçme Geleneği

Toyun bu yılki ana teması ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yörük Türkmen Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle belirlenen “Ocaktan Saca, Sütten Aşa: Göçer Kültürde Yeme İçme Geleneği” oldu. Tema kapsamında göçer yaşamın mutfak kültürü, üretim biçimleri ve geleneksel beslenme alışkanlıkları çeşitli etkinliklerle anlatılacak.

Akademisyenler Yörük Kültürünü Konuşacak

Etkinliklerin ilk günü olan 6 Haziran Cumartesi günü saat 12.00’de Devetaşı Mevkii’nden Şölen Alanı’na gerçekleştirilecek geleneksel Yörük Göçü ile başlayacak program, Yörük kültürünün en önemli sembollerinden biri olan göç geleneğini yeniden canlandıracak. Saat 17.00’de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yörtümer Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aslı Çandarlı’nın moderatörlüğünde panel düzenlenecek. Günün finalinde ise saat 20.00’de yakılacak Yörük Ateşi ile toyun coşkusu zirveye taşınacak.

Sümer Ezgü ve Halk Müziğinin Sevilen İsimleri Sahne Alacak

7 Haziran Pazar günü de etkinlikler gün boyu devam edecek. Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Sümer Ezgü’nün sahne alacağı programda İsmail Uzunoğlu, Nurcan Altınok, Sabri Özdemir ve Yasin Akkaya da performanslarıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.

Başkan Aras: “Yörük-Türkmen Kültürü, Muğla’nın En Önemli Değerlerinden Biridir”

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tüm vatandaşları Yörük-Türkmen Toyuna davet ederek, “Yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan Yörük-Türkmen kültürü, Muğla’nın en önemli değerlerinden biridir. Kültürel mirasımızı yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve bu zenginliği daha geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla düzenlediğimiz 17. Uluslararası Yörük-Türkmen Toyunda hemşehrilerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyacağız. Tüm vatandaşlarımızı 6-7 Haziran tarihlerinde Düzeyn Mevkii’nde kültürümüzün, birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden birini birlikte yaşamaya davet ediyorum.” dedi.

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Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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