Rus askeri uçağı düştü ! 92 kişiyi taşıyordu...

Rusya’nın Soçi kentinden Suriye’ye gitmek üzere havalanan Rusya Savunma Bakanlığı’na ait içinde 92 kişinin bulunduğu Tupolev TU-154 tipi uçak düştü. Rusya Savunma Bakanlığı, kazanın ardından ilk cesedin Soçi kıyılarına 6 kilometre uzaklıkta bulunduğunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre uçakta mürettebat, Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'ndan 64 müzisyen, 9 gazeteci, 8 asker, 1 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile 2 bakanlık yetkilisi vardı.

Rusya Savunma Bakanlığına ait, 91 kişiyi taşıyan Tu-154 tipi uçağın Soçi'den havalandıktan sonra Karadeniz üzerinde düştüğü bildirildi.



Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Soçi şehrinden Rusya'nın Suriye'deki Himiymim üssüne doğru yola çıkan Tupolev Tu-154 tipi uçak havalandıktan kısa süre sonra radardan kayboldu. Bakanlık, 91 kişinin bulunduğu uçağı arama çalışmalarına başlandığını duyurdu.

ENKAZA ULAŞILDI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, kıyıya 5 kilometre uzaklıkta yağ izlerine, 1,5 kilometre mesafede ise uçağa ait parçaların tespit edildiğini açıkladı. Uçağın plotaj hatası ve teknik arızadan düşmüş olabileceği dile getiriliyor. Uçağın parçalarının bulunduğu Soçi'nin Karadeniz kıyısında yolcuların özel eşyalarına da ulaşıldığı bildirildi.

BAKANLIK SÖZCÜSÜ: KURTULAN YOK

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, düşen Tu-154 tipi uçakta bulunan 92 kişiden sağ kurtulan olmadığını duyurdu. Moskova'da gazetecilere açıklama yapan Konaşenkov, Savunma Bakanlığına ait Tu-154 tipi uçağın saat 05.25'te Soçi'deki Adler havalimanından havalandıktan sonra 05.27'de radardan kaybolduğunu söyledi. Konaşenkov, "Uçağın düştüğü yer tespit edildi. Kazadan sağ kurtulan olduğu yönünde işaret bulunmuyor" dedi. Arama kurtarma çalışmalarına dört gemi, dört helikopter, bir uçak ile bir insansız hava aracının katıldığını ifade eden Konaşenkov, Tu-154'ün parçalarının Soçi kıyılarında Karadeniz'in 70 metre derinliklerinde tespit edildiğini belirtti.





4 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Karadeniz'e düşen Tupolev-154 uçağı 1983 yılında üretildi. Uçağın son tamiratı Aralık 2014'te, son bakımı ise bu yılın eylül ayında yapıldı. Uçağın toplam uçuş süresinin yaklaşık 7 bin saat olduğu ifade ediliyor. Moskova'dan havalanan Tu-154 tipi uçağın Soçi'de yakıt ikmali yaptıktan sonra Suriye'ye gitmesi planlanıyordu. Uçak, Rusya'nın Suriye'deki Himeymim üssünde yeni yıl konseri vermek için giden koro üyelerini taşıyordu.

UÇAKTAKİ YOLCU LİSTESİ AÇIKLANDI

Rusya Savunma Bakanlığı Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan listeye göre, uçakta sekizi mürettebat 92 kişi bulunuyordu. Listede, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'ndan 64 müzisyen, 9 gazeteci, 8 asker, 1 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile 2 bakanlık yetkisinin ismi yer aldı.

İsimler arasında Kızıl Ordu Korosu Sanat Yönetmeni Aleksandr Halilov ve Savunma Bakanlığı Kültür Dairesi Başkanı Anton Gubankov ve Doktor Liza olarak bilinen Doktor Elizaveta Glinka, Rus NTV kanalının 3 çalışanı, muhabir Mihail Lujnetskiy, kameraman Oleg Pestov ve ses operatörü Yevgeniy Tolstov ve Zvezda televizyonundan muhabir Pavel Obuhov, kameraman Aleksandr Suranov ve kameraman yardımcısı Valeriy Rjevskiy bulunuyor. Aynı zamanda Kızıl Ordu Korosu’nun 64 üyesinin de uçakta olduğu belirtiliyor.

Uçakta bulunduğu düşünülen Rus televizyon kanalı NTV'nin ses kayıtçısı Yevgeniy Tolstov uçuştan önce Facebook hesabından uçağın resmini paylaşmıştı.

Rus kanalı Channel One, içinde 92 kişinin bulunduğu düşen uçakta bulanan yayın ekibinden 3 çalışanın fotoğraflarını yayınladı.

SURİYE'DE KONSER VERMEYE GİDİYORLARDI



Rusya Savunma Bakanlığı uçakta bulunan Kızıl Ordu Korosu'nun Suriye'nin Lazkiye şehrinde bulunan Hmeymim Üssü'nde konser vermeye gittiğini açıkladı.

TUPOLEV TU - 154 UÇAĞI 2010'DA GÜNDEME GELMİŞTİ



Tupolev TU-154 tipi uçak kamuoyunun gündemine daha önce, Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczyński’nin ölümüyle gelmişti.



Polonya Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan Tupolev-154 tipi uçak 10 Nisan 2010 tarihinde kalkışından kısa süre sonra düşmüş ve uçakta bulunan 96 kişiden kurtulan olmamıştı.