21 yıllık çift yanlışlıkla boşandı

İlginç olay İngiltere'de gerçekleşti. Bir boşanma davasına bakan avukatın hatası 21 yıllık çiftin yanlışlıkla boşanmasına yol açtı.

İngiltere’de yaşayan Williams çifti, 2023 yılında ayrılana kadar 21 yıl evli kaldı. Kendini “boşanmanın divası” olarak tanımlayan Ayesha Vardags’ın başında bulunduğu Londra’daki Vardags hukuk firmasının avukatları, ayrılıklarına ilişkin mali düzenlemeler üzerinde anlaşmaya çalışan çift için yanlışlıkla nihai bir karar başvurusunda bulunmak üzere çevrimiçi bir portal kullandılar.

Yüksek Adalet Divanı’nın Aile Bölümü başkanı ve Aile Adaleti Başkanı Sir Andrew McFarlane, avukatların başka bir müvekkilleri için boşanma başvurusunda bulunmayı planladıklarını ancak “yanlışlıkla Williams çiftinin e-dava dosyasını açtıklarını ve bu davada nihai karar için başvurmaya devam ettiklerini” açıkladı.

Karısını temsil eden Vardags avukatlarının çevrimiçi portalı “müvekkillerinin talimatı veya yetkisi olmadan” kullandıklarını söyledi. Online sistemin “artık alışılagelmiş hızıyla” çalıştığını ve 21 dakika içinde Williams’ları boşayan kararı verdiğini söyledi.

İKİ GÜN SONRA FARK ETTİLER

Avukatlar hatalarını iki gün sonra fark ederek, nihai boşanma kararının iptali için yüksek mahkemeye başvurdular. Hatayı hukuk firmasından birinin “yanlış düğmeye basması” olarak tanımlayan avukatlar, nihai kararın yanlışlıkla verildiği için iptal edilmesi gerektiğini savundular.

Sir Andrew McFarlane, yapılan iptal başvurusunu reddederek, “Kesinleşmiş bir boşanma kararından kaynaklanan kesinlik ve nihailiğe saygı gösterilmesinde ve bu kararın tesis ettiği statükonun korunmasında güçlü bir kamu yararı vardır” dedi.

McFarlane, çevrimiçi boşanma portalının “istenmediği halde sadece ‘yanlış bir düğmeye tıklayarak’ nihai bir boşanma kararı vereceği” izlenimini düzeltmenin gerekli olduğunu da belirterek, “Birçok benzer çevrimiçi süreçte olduğu gibi, bir operatör ancak bir dizi önceki ekrandan geçtikten sonra farenin son tıklamasının yapıldığı son ekrana ulaşabilir” diye konuştu.

İngiltere’nin en çok kazanan boşanma avukatlarından biri olan Vardags hukuk firması, hakimin “kötü bir karara” vardığını ve “etkili bir şekilde ‘bilgisayar hayır diyor, boşandınız’ kararı verdiğini” söyledi.