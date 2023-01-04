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89 Rus askerinin öldüğü saldırının perde arkası ortaya çıktı

89 Rus askerinin öldüğü saldırının perde arkası ortaya çıktı
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Rusya, en az 89 Rus askerinin öldüğü füze saldırısının askerlerin cep telefonlarını kullanması nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı.

Ukrayna, 1 Ocak gece yarısından kısa bir süre sonra işgal altındaki Donets bölgesindeki Makiivka'da askeri bir bölgeyi vurdu.

Rus ordusu askerlerin hali hazırda yasak olan telefonları kullanmasının düşmanın hedefini bulmasına izin verdiğini söyledi.

Saldırıda öldürülen insan sayısı doğrulanmamış olsa da, Rusya'nın savaşta kabul ettiği en büyük ölü sayısı kaydedildi.

Ukrayna, saldırıda 400 askerin öldüğünü ve 300 askerin de yaralandığını söyleyerek rakamın çok daha yüksek olduğunu iddia ediyor.

Rusya'dan yapılan açıklamada, olayla ilgili bir komisyon kurulduğu ve olayın araştırıldığı söylendi.

Ancak saldırının ana nedeninin, yasak olmasına rağmen askerlerin Ukrayna silahlarının menzilinde cep telefonlarının bulunması ve "yoğun kullanımı" olduğunun aşikar olduğu açıklandı.

Soruşturmada suçlu bulunan yetkililerin adalet önüne çıkarılacağı ifade edilen açıklamada, gelecekte benzer olayların yaşanmaması için adımlar atıldığı belirtildi.

Etiketler ukrayna rus askeri cep telefonu
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