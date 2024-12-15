AB ve BM'den Suriye açıklaması

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, ''Suriye'nin yeniden inşa edilmesi ve yapılanmasına büyük önem veriyoruz'' dedi. BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ise ''“Suriye'de kritik olan durum, ülkedeki tüm toplulukları bir araya getiren güvenilir ve kapsayıcı siyasi bir sürecin başlamasıyla çözülebilir'' açıklamasını yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'deki durumla ilgili gelişmeleri tartışmak üzere bakanlar düzeyinde Ürdün'de yapılan uluslararası toplantıda konuştu.

Ürdün’deki toplantıya bölgesel aktörlerin katılmasının çok önemli olduğunu kaydeden Kallas, “Suriye ümit vadediyor fakat belirsiz bir geleceğe doğru yol alıyor. Suriye'nin yeni liderleri, istikrar, egemenlik, toprak bütünlüğü, azınlıklara saygı, herhangi bir radikalleşme olmama, kurulacak hükümetin kapsayıcılığı ve işlenen suçlarla ilgili hesap verebilirlik ilkelerine bağlı olmalı. AB bu çerçevede daha fazla katkı sağlamaya hazır. Ancak bu ilkeler bizim için son derece önemli” ifadelerini kullandı.

Kallas, 16 Aralık'ta yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısında Suriye ile ilgili nasıl bir yaklaşımda bulunulacağı konusunun ele alınacağını vurgulayarak, “Suriye'nin yeniden inşa edilmesi ve yapılanmasına çok büyük bir önem veriyoruz” diye konuştu.

BM'DEN SURİYE AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Ürdün'ün Akabe kentinde Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere düzenlenen dışişleri bakanları toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Pedersen, Suriye'de çok kritik olan durumun, ülkedeki tüm toplulukları bir araya getiren güvenilir ve kapsayıcı siyasi bir sürecin başlamasıyla çözülmesi gerektiğini söyleyerek, “İkinci kritik nokta ise devlet kurumlarının çökmemesini sağlamak ve mümkün olan en kısa sürede buraya insani yardım ulaştırmamız gerektiğidir. Bunu başarabilirsek, muhtemelen Suriye halkı için yeni bir fırsat olur” diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise Suriye'nin önündeki zorlukların, BM'nin yardım sağlama ve azınlıkların korunması konusunda kritik bir rol oynaması ve Suriyelilerin liderliğindeki geçişi desteklemek için birlikte çalışma kararlılığını ele almakla aşılabileceğini belirtti.

DHA