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ABD, 43 ülkenin vatandaşlarına seyahat yasağı getiriyor

ABD, 43 ülkenin vatandaşlarına seyahat yasağı getiriyor
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New York Times gazetesi, Trump yönetiminin 43 ülkenin vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı ya da seyahat kısıtlaması getirmeyi planladığını yazdı.

The New York Times gazetesinin kurum içi bir yazışmaya dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi, 43 ülkenin vatandaşları için kapsamlı seyahat kısıtlamaları veya seyahat yasağı uygulamayı planlıyor. Habere göre, ülkeler 3 gruba ayrılıyor.

"Kırmızı liste" olarak adlandırılan ilk grupta Afganistan, Bhutan, Küba, İran, Libya, Kuzey Kore, Somali, Sudan, Suriye, Venezuela ve Yemen olmak üzere 11 ülke bulunuyor. Bu ülkelerin vatandaşlarının ABD'ye seyahatinin kesinlikle yasaklanması öneriliyor.

"Turuncu liste" olarak nitelendirilen ikinci grupta ise Belarus, Eritre, Haiti, Laos, Myanmar, Pakistan, Rusya, Sierra Leone, Güney Sudan ve Türkmenistan yer alırken, 10 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye seyahatinin kısıtlanması tavsiye ediliyor. Bu çerçevede yalnızca iş seyahati amacıyla ABD'ye girişlerine izin verilecek, turist veya göçmen vizesi olanlar ise kabul edilmeyecek.

En kalabalık grup 22 ülkeyle sarı liste

"Sarı liste" şeklinde adlandırılan üçüncü grupta ise Angola, Antigua ve Barbuda, Benin, Burkina Faso, Kamboçya, Kamerun, Yeşil Burun Adaları, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kongo, Dominika, Ekvator Ginesi, Gambiya, Liberya, Malavi, Mali, Moritanya, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Sao Tome ve Principe, Vanuatu, Zimbabve bulunuyor. Haberde, söz konusu 22 ülkeye "eksikliklerini" tamamlamaları için 60 gün süre verileceği, buna uymamaları durumunda ise diğer gruplara alınacağı belirtildi.

Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili listede değişiklikler olabileceğini ifade ederken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ABD Başkanı Trump'ın listeye henüz onay vermediğini aktardı.

Trump kararname imzalamıştı

ABD Başkanı Donald Trump 20 Ocak'ta, ABD'ye giriş yapmak isteyen yabancılara yönelik ulusal güvenlik tehditlerini tespit etmek amacıyla güvenlik soruşturmalarının yoğunlaştırılmasını içeren bir kararname imzalamıştı. Kararnamede, kabine üyelerinden bazılarına "inceleme ve tarama bilgileri çok yetersiz" olduğu gerekçesiyle seyahatlerin kısmen veya tamamen durdurulması gereken ülkelerin listesini 21 Mart'a kadar sunmaları talimatı verilmişti.

İHA

Etiketler abd donald trump seyahat yasağı
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