ABD Başkanı Joe Biden'dan Ukrayna açıklaması: Emri verdim...

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi 21'inci gününde devam ederken ABD Başkanı Joe Biden, önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarları da içeren 800 milyon dolar değerinde yeni savunma yardımları yapacaklarını bildirdi.

Biden'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Dünya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı birleşti"

"Yaptırımlar Rusya'nın ekonomisine zarar verecek"

"EMRİ VERDİM"

"Askeri yardıma devam etmeye kararlıyız. Ukrayna'ya 800 milyon dolar yardım emri verdim"

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarları da içeren 800 milyon dolar değerinde yeni savunma yardımları yapacaklarını bildirdi.