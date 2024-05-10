ABD, Çin menşeli elektrikli otomobillerin vergisini 4 katına çıkaracak
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ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, elektrikli araçlara uygulanan vergileri 4 katına çıkarma değerlendiriyor.
Biden yönetimi, Çin menşeli temiz enerji ürünlerine yönelik gümrük vergilerini artırmayı ve elektrikli araçlara uygulanan vergileri yaklaşık 4 katına çıkarmayı değerlendiriyor.
Çin'in temiz enerji ürünlerinin ihracatının artması, ABD'de endişe yaratmış durumda. Önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen tarifelerin, kritik mineralleri, güneş enerjisi ürünleri ve bataryaları da etkileyeceği belirtiliyor.
ABD'li yetkililerin özellikle elektrikli araçlara odaklandığı ve tarife oranını yüzde 25'ten yaklaşık yüzde 100'e çıkarmalarının beklendiği ifade ediliyor.
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