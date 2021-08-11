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ABD ile Taliban'ın gizli anlaşmayı Türkmenler açıkladı

ABD ile Taliban'ın gizli anlaşmayı Türkmenler açıkladı

Afganistan Türkmen Birliği Sözcüsü Hamid Sultani, ABD ile Taliban arasında gizli mutabakatı ve bölgedeki Türkmenler ile ilgili planı anlattı.

ABD’nin kalan son askerlerini çekme hazırlığı yaptığı Afganistan’da Taliban güçleri Türkmen bölgelerine saldırıyor. Ülkede ilçelerin yüzde 65’inde kontrol sağlayan Taliban güçleri son bir haftada Türkmen nüfusun ağırlıkta olduğu sekiz vilayeti ele geçirdi. Türkiye gazetesinin cephe hattında konuştuğu Türkmenler ‘Taliban ve ABD Güney Türkistan konusunda anlaştı. Taliban bu gizli mutabakata paralel bölgelerimize saldırıyor ve müzakereler öncesi Taliban’ın masada elini güçlendirmesi ve denge gereği kuzeyde ilerlemesine göz yumuyorlar’ yorumunda bulundu. Afganistan Türkmen Birliği Sözcüsü Hamid Sultani “Türkmen bölgeler kirli pazarlığın kurbanı oluyor. Kâbil yönetimi de burada olan biteni izlemekle yetiniyor” diye konuştu.

TÜRKLER BİLİNÇLİ OLARAK BÖLGEDEN SÖKÜLÜYOR

Taliban, Afganistan’ın kuzeyinde Şibirgan, Kunduz, Seripul, Tahhar, Tamargan, Nimruz, Ferah ve Pul-i Humri vilayetlerine girdi. Mezar-ı Şerif’i kuşatan Taliban güçlerinin kenti ele geçirmesi an meselesi. Mezar-ı Şerif için Afganistan’ın yarısı demek değerlendirmesinde bulunan Türkmen Birliği Sözcüsü Hamid Sultani “Türk beldelerine ateş düştü. Taliban özel bir strateji dâhilinde kuzeye saldırıyor. Yollar göç konvoyları ile doldu. Şu an bu yaşananlardan 8 milyon kişi doğrudan etkilenecek. Bu bir demografik tasarım. Türkler bilinçli olarak bölgeden sökülüyor’’ dedi.

ABD'NİN ÖZEL TEMSİLCİSİ İTİRAF ETTİ

Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'in haberine göre Hamid Sultani, sıcak hattan yaptığı açıklamada Türkmenlerin ABD-Taliban görüşmelerinde yem olarak kullanıldığını ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad itiraf etti. Yaşanan durumun Afganistan hükûmeti ile Taliban’ın müzakere sürecinde bir tür denge unsuru olacağını söyleyen Halilzad “Yani Taliban daha önceden yapılan plan dâhilinde ilerliyor. Bizim itirazımız madem böyle bir masa kurulacak ve müzakereler başlayacak Güney Türkistan niçin böyle bir savaş ve mağduriyetin parçası oluyor?’’ ifadelerini kullandı.

"KENDİMİZİ ÖKSÜZ VE SAHİPSİZ HİSSEDİYORUZ"

Türkiye’nin bu sürece mutlak manada müdahil olması gerektiğine vurgu yapan Sultani şunları söyledi: Türkiye bizim için bir ağabey ve garantör ülke. Mevcut tabloya göre Taliban ve küresel aktörler anlaştı. Taliban’a çizilen sınırlara uyduğu müddetçe müdahil olmayacaklar. ABD-Taliban anlaşmasında ilk gözden çıkarılan yerin Güney Türkistan olması tesadüf değil. Neden güney ya da batı beldeleri değil de kuzeye saldırıyorlar? Bu kesinlikle rastgele bir durum değil. Kendimizi sahipsiz ve öksüz hissediyoruz. Şehirlerimiz harap olduktan sonra varılacak mutabakatın hiçbir anlamı yok.

YENİ BİR ÇATIŞMA DÖNEMİ BAŞLAYABİLİR

Savaş zaten 50 yıldır çok yordu bizi. Şimdi yeni ve daha uzun bir belirsizliğin pençesindeyiz. Kunduz’da açlığa dayalı ölümler yaşanmaya başladı. Yüz binlerce kişi aç, sefil göç yollarında. Kimse nereye gideceğini de bilmiyor. Şu an Türkmenistan, Tacikistan ve Türkmenistan sınırları Taliban’a geçti. Bu durum o ülkeleri de harekete geçirdi ve Rusya ile müşterek tatbikatlar yapmaya başladılar. Terör-tehdit algısı ile oradan gelebilecek saldırılar ve yeni bir çatışma dönemi daha başlayabilir. Ülke gerçekten çok ciddi meselelerle karşı karşıya.

Etiketler afganistan türkmenler türkmen amerika kirli anlaşma gizli anlaşma
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