ABD Ukrayna'ya asker gönderecek mi? Biden'den açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki Amerikalıların ülkeyi derhal terk etmesi çağrısı yaparken, tahliye için bu ülkeye asker göndermeyeceklerini ifade etti.

Rusya-Ukrayna krizi devam ederken ABD Başkanı Joe Biden'dan önemli açıklamalar geldi. Katıldığı bir röportajda Biden, Ukrayna'daki Amerikalıların ülkeyi derhal terk etmesi yönünde çağrı yaptı. Tahliye için Ukrayna'ya asker göndermeyeceklerini ifade eden Biden, "Amerikalılar ve Ruslar birbirine ateş açarlarsa bu bir dünya savaşı olur" diye konuştu.

"RUSLARIN İŞGAL TEHLİKESİ SÜRÜYOR"

Amerikan NBC televizyonuna röportaj veren Biden, Ukrayna'daki krizi ve olası işgal durumunda Washington'ın planlarını anlattı.

Röportajın yayınlanan ilk kısmında Biden, halen Ukrayna'da bulunan ABD'lilere, "Amerikalılar ülkeyi derhal terk etmeli." çağrısında bulundu ve Rusların işgal tehlikesinin sürdüğünü söyledi.

"ATEŞ AÇILIRSA BU BİR DÜNYA SAVAŞI OLUR"

Olası bir işgal durumunda ABD'nin ülkede kalan Amerikalılar için (Afganistan'dakine benzer şekilde) Ukrayna'ya asker gönderip göndermeyeceğiyle ilgili soruya yanıt veren Biden, "Böyle bir planımız yok. Amerikalılar ve Ruslar birbirine ateş açarlarsa bu bir dünya savaşı olur. Artık öncekinden çok farklı bir dünyada yaşıyoruz." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı da önceki gün yayımladığı duyuruda Ukrayna'daki Amerikalılara derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunmuş ve bir tahliye planı uygulanmayacağını belirtmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Afganistan'dakine benzer bir tahliye planlarının Ukrayna için söz konusu olmadığını dile getirmişti.

JAPONYA'DAN DA ÇAĞRI GELDİ: DERHAL BU ÜLKEDEN AYRILIN

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Gidişatın hızlı şekilde kötüleşebileceğine yönelik giderek artan bir ihtimal bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'ya yönelik seyahat uyarısının en üst seviyeye çekildiği bildirilen açıklamada, Japon vatandaşlarına, derhal bu ülkeden ayrılmaları ve "amacına bakılmaksızın" bu ülkeye seyahatten kaçınmaları tavsiye edildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya sınır ülke olan Belarus'ta düzenlenen Rusya-Belarus ortak tatbikatına atıf yapıldı ve Rusya'ya ait askeri gemilerin Karadeniz'de seyrettiği anımsatıldı.