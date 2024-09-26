ABD’de adliyede patlama; yaralılar var
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ABD’nin California eyaletinde bulunan Santa Maria Adliyesi'nde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
ABD’nin California eyaletinde bulunan Santa Maria Adliyesi'nde meydana gelen patlamada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Santa Barbara County Şerif Ofisi, ABD’nin California eyaletinde bulunan Santa Maria Adliyesi'nde patlama meydana geldiğini bildirdi.
Santa Barbara County Şerif Ofisi, patlamayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını belirterek, “Patlama kasıtlı olarak yerleştirilmiş bir el yapımı patlayıcıdan kaynaklandı” dedi.
California Valisi Gavin Newsom, yaptığı açıklamada, olayı yakından takip ettiklerini ve kolluk kuvvetleriyle koordinasyon halinde olduklarını aktardı.
Görgü tanıkları, bir kişinin adliye binasına girdiğini ve sırt çantasını fırlatmasının ardından patlamanın meydana geldiğini ifade etmişti.
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