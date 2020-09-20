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  3. 20 Eylül 2020 10:19

ABD'de büyük şok! Donald Trump'a suikast girişimi

ABD Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saray’a içinde zehir bulunan bir paket gönderildiği öğrenildi.

ABD'de büyük şok! Donald Trump'a suikast girişimi
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ABD Başkanı Donald Trump adına ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Beyaz Saray’a içinde ölümcül derecede zehirli olan “risin” maddesi bulunan bir paket gönderildiği bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, paketin bu hafta başında Beyaz Saray’a gönderildiği ve üzerinde alıcı olarak Trump’ın isminin yer aldığı ifade edildi. Pakete güvenlik güçleri tarafından el konurken, risinin varlığını doğrulamak için iki test yapıldığı belirtildi.

FBI Soruşturma başlattı

Olayla ilgili Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Başkanı korumakla görevli Gizli Servis tarafından soruşturma başlatıldı.

Beyaz Saray’dan ise henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Beyaz Saray’a gönderilen tüm postalar tesis dışındaki bir bölgede tasnif edilerek kontrol ediliyor.

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