ABD'de çalışan Türk doktor: Çin aşısının güvenilirliliği kanıtlanmadı

ABD'de Connecticut Üniversitesi Alerji ve İmmünoloji bölümünde görevli Prof Derya Unutmaz, Çin aşısı CoronaVac'ı değerlendirdi ve aşının güvenilirliğinin henüz kanıtlanmadığını söyledi.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre; Türkiye'de de tartışma yaratan aşı için Sağlık Bakanlığı şubat ayına kadar 50 milyon adet getirileceğini duyururken, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan aşı genelgesinin koruyuculuğu kanıtlanmamış aşılara yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Unutmaz'a göre, genelgede yer alan, 'güvenliği, etkinliği ve kalite kontrolü tamamlanmamış aşıların da kabul edilebileceği' ibaresi endişe verici bir ifade.

Genel olarak aşılarla ilgili güvenlik ve etkinlik bildiriminin gerekli olduğuna, üçüncü faz sonuçlarının tamamlanmış olması zorunluluğuna dikkat çeken Unutmaz, "Faz 3 çalışmaları Faz 1-2'den çok farklı. Çünkü üçüncü fazda enfekte olan kişileri bekliyorsunuz.

Bir aşı fazla bir yan etki göstermeyebilir ama enfekte olanlarda belki bir artış bile olabilir. Bunları bilmiyorsunuz. Koruyuculuğu bilmemiz lazım. Çünkü etkili olması lazım ve bu bakımdan on binlerce kişiye yapılıyor" dedi.

Türkiye'nin sadece tek bir aşıya bağlı kalmasının riski olduğunu kaydeden Unutmaz, "Astra Zeneca Oxford aşısı var. Yüzde 60-70 civarında bir koruyuculuk gösterdi ama en azından kanıtlanmış bir aşı. Çok ucuz bir aşı, 4 dolar. Çin aşısından 5 kat daha ucuz bir aşı.

Bundan niye sipariş verilmedi bilmiyorum. Ruslar'ın aşısı dahi oldukça umut verici gözüküyor ara sonuçlarında yüzde 90 etkili çıktı. Ama onların da üçüncü fazı bitirmesini beklemek lazım. Örneğin BioNTech aşısının üçüncü faz çalışması Türkiye'de de yapıldı.

Yani bu aşıdan rahatlıkla en azından 5-10 milyon doz getirilebilirdi. En azından risk faktörü yüksek olan kişilere yüzde 95 oranında yüksek koruyucu olan aşı yapılırdı" dedi ve ekledi:

"60 yaş üzerindeki gruplara henüz deneme yapılmamış ki bu grup çok önemli. En kritik gruptaki insanlar. Onlarda aşı farklı şekilde çalışabilir, koruyuculuğu farklı şekilde olabilir. Faz 3 sonuçlarının bitmesi lazım, aşının son dozundan itibaren binlerce insanın iki ay boyunca devamlı şekilde kontrolde olması lazım."