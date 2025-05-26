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ABD'de Covid-19 kabusu bitmedi: Her hafta 300'den fazla can alıyor

ABD'de Covid-19 kabusu bitmedi: Her hafta 300'den fazla can alıyor
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ABD'de Covid-19 can almaya devam ediyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin verilerine göre, pandeminin başlamasından 5 yıl sonra ABD’de her hafta 300’den fazla kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybediyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, geçen nisan ayında haftalık ortalama 300’den fazla kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Aşı bilimci Dr. Gregory Poland, aşılama oranlarının yetersiz olmasının haftalık ölüm sayılarının artmasına neden olduğunu söyledi. Poland, bazı bireylerin genetik olarak aşılara yeterli bağışıklık tepkisi geliştiremediğini kaydetti.

Uzmanlar, Covid-19’un artık pandemi öncesi kadar ölümcül olmadığını ancak yaşlılar, bağışıklığı baskılanmış kişiler ve kronik hastalığı olanlar için hala ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Uzmanlar, virüsün özellikle yüksek risk grupları için tehdit oluşturmaya devam ettiğini de hatırlattı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Covid-19’un etkisini azaltmak için aşılamanın ve tedaviye erişimin kritik olduğunu bildirdi. Yetkililer, özellikle yüksek risk gruplarının korunması için daha fazla farkındalık çağrısında bulundu.

DHA

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Etiketler abd covid-19 koronavirüs
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