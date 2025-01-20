ABD'de ikinci Trump dönemi başlıyor
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Donald Trump bugün ABD'nin 47’nci Başkanı olarak yemin edecek.
ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump bugün Kongre’de düzenlenecek yemin töreniyle görevine resmen başlayacak. Tören, başkent Washington'da sıcaklıkların eksi 11'e kadar düşmesi nedeniyle 1985’te Ronald Reagan’ın yemin töreninden sonra ilk kez kapalı mekana alındı.
Washington'daki yemin töreni etkinlikleri TSİ 17.30 gibi başlayacak. Trump'ın TSİ 20.00 sıralarında yemin etmesi bekleniyor.
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