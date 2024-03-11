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ABD'de uçak düştü: 5 kişi öldü

ABD'de uçak düştü: 5 kişi öldü
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ABD'nin Virginia eyaletinde özel bir jetin düşmesi sonucunda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Virginia eyaletinde özel bir jetin düşmesi sonucu 5 kişi öldü. Virginia Eyalet Polisinin yaptığı açıklamada, "IAI Astra 1125" tipi çift motorlu özel jetin Virginia'nın Bath bölgesine düştüğü bildirildi.

Jetin düşmesinin ardından yangın çıktığı ifade edilen açıklamada, uçaktaki biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Federal Havacılık İdaresi de Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ile kazaya ilişkin ortak soruşturma yürüteceklerini açıkladı.

Etiketler abd uçak kazası uçak düştü Amerika
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