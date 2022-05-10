  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD'den bomba iddia: Putin generalleri öldürdü

ABD'den bomba iddia: Putin generalleri öldürdü

ABD'den bomba iddia: Putin generalleri öldürdü

ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) Başkanı Korgeneral Scott Berrier, Ukrayna'nın çatışmalarda 8 ila 10 Rus generalini öldürdüğünü ifade etti.

ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) Başkanı Korgeneral Scott Berrier, Ukrayna'nın 8 ila 10 Rus generali öldürdüğünü ifade etti. ABD Senatosu’nun Silahlı Kuvvetler Komitesi'ne demeç veren Berrier, Ukrayna ordusunun Rus ordusundan çok daha küçük olmasına rağmen motive olmuş askerlerle sahada olduğunu ifade ederek, "Ukraynalıların ülkelerini savunma konusunda haklı olduğunu düşünüyorum. Uzaklardaki bölgelerden gelen Rus askerlerinin bunu gerçekten anladığından emin değilim" dedi.

"ALIŞILMADIK DERECEDE YÜKSEK BİR SAYI"
ABD'li yetkililer, Ukrayna’daki çatışmalarda hayatını kaybeden Rus general sayısını yakından takip ederken, söz konusu sayısının modern bir ordu için alışılmadık derecede yüksek olduğu belirtildi. Yetkililer, bu alışılmadık derecede yüksek general ölümlerini kısmen ABD tarafından Ukrayna’ya sağlanan istihbarat desteğine bağlarken, bazı yetkililer ise bunun Rus generallerinin Ukrayna topraklarında normalden çok daha fazla ilerlemeye zorlanmasından kaynaklandığını öne sürdü. (İHA)

Etiketler rus rusya general
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da AVM'de yabancı sığınmacıya ''taciz'' dayağı
Nagehan Alçı: ''Kendimi bir anda çırılçıplak hissettim''
Uydudan çekilen bulut fotoğrafları araştırmacıları şaşkına çevirdi
Düşük faizli konut kredisiyle ilgili dikkat çeken açıklama: En az 100 bin lira...
Dolar/TL kritik seviyeyi aştı! Peki dolar kuru neden yükseliyor?
Leopar dehşeti kamerada! Ölümcül saldırıyı gülerek izlediler
Kadir Gecesi içkili paylaşım yapan havayolu çalışanı için yeni gelişme
Bir ilimizde vaka sayısı sıfırlandı
Erdoğan'ın ''müjdesine'' Özgür Demirtaş'tan tepki: ''Her şeyi daha da berbat yaparsınız''
Bankalara ''döviz satış'' talimatı