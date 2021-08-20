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ABD'li diplomatlar Taliban konusunda 1 ay önce uyarmış

ABD'li diplomatlar Taliban konusunda 1 ay önce uyarmış

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği'nde görevli diplomatları, bir ay önce Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’ı Kabil'in Taliban’ın eline geçebileceği konusunda uyardıkları ortaya çıktı.

Wall Street Journal’ın bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı habere göre, diplomatların yönetimin kararlarına karşı yapıcı eleştirilerini yöneltmek üzere kullandıkları kriptolu bir kanaldan gönderilen notada, Taliban’ın hızlı ilerleyişi ve Afgan güvenlik güçlerinin çöküşü karşısında bakanlık uyarıldı ve krizi yöneterek tahliyeleri hızlandırmak için önerilerde bulunuldu.

13 Temmuz tarihli notada ayrıca Taliban’ın eylemlerinin daha sert bir dille tarif edilmesi gerektiği belirtildi.

Söz konusu nota, ABD medyasında, yönetimin Taliban karşısında Afgan güvenlik güçlerinin yetersizliğinin farkında olduğunun en açık delili olarak yorumlanıyor.

AA

Etiketler abd diplomat kabil
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