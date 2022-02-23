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ABD'nin askeri helikopteri düştü

ABD'nin askeri helikopteri düştü

ABD donanması salı günü, Hawaii'nin Kauai adasında bir helikopter kazasında dört kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hawaii'nin Kauai adasında bir helikopter kazasında dört kişinin hayatını kaybettiğini açıklanırken ABD donanmasına ait uçağın Pasifik Füze Menzil Tesisi'ne düştüğü bildirildi.

Yetkililerin yaptığı açıklamada, düşen helikopterdeki herkesin hayatını kaybettiği bildirildi. 

Helikopterin bir Sikorskt S-61N olduğu belirtilirken düşen helikopterin bir eğitim Noperasyonunu desteklemek için Croman Corp. tarafından uçurulduğu söylendi.

Füze menzil tesisine düşen uçağın Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu tarafından kazanın nedenini araştırdığını belirtti.

Etiketler Sikorskt S-61N usa abd abd ordusu helikopter kaza
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