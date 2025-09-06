  1. Anasayfa
ABD'nin gizli operasyonu ifşa oldu: Kuzey Kore'ye asker çıkarmışlar!
ABD basını, 2019 yılında ABD'nin Kuzey Kore'ye asker çıkardığını yazdı. Komandoların, kendilerini fark eden sivilleri öldürdüğü ve operasonu tamamlayamadan ülkeden ayrıldığı öne sürüldü.

ABD merkezli New York Times gazetesinden Kuzey Kore ile ABD arasında yaşanan gerilimi zirveye çıkarabilecek bir iddia geldi. ABD’nin 2019 yılında yapılan bir istihbarat operasyonu kapsamında Kuzey Kore’ye asker çıkardığı bildirildi. Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre, Trump’ın 2018 yılı sonunda verdiği talimat üzerine harekete geçen "SEAL Team 6" komandoları, Kuzey Kore’den istihbarat sağlayacak bir elektronik cihazı ülkeye sokmak için hazırlık yapmaya başladı. Tim, ABD sularında birçok tatbikat yaptıktan sonra 2019’un ilk haftalarında hazırlıklarını tamamladı. Hazırlanan plan kapsamında nükleer bir denizaltı ile Kuzey Kore sularına giren komandolar, daha sonra küçük denizaltılar kullanarak gece karanlığında karaya çıktı. Bu sırada bir balıkçı teknesi ile karşılaşan tim, fark edilme korkusuyla teknedeki tüm sivilleri öldürdü. SEAL komandoları, görevi tamamlayamadan ülkeyi terk etti.

"Kuzey Kore’ye yapılan ilk çıkarma değil"

Olayın ardından Pentagon'un gizli bir inceleme raporu hazırladığı belirtilen haberde, sivillerin öldürülmesinin "angajman kurallarına uygun" bulunduğu iddia edildi. Ayrıca, SEAL komandolarının 2005 yılında Kuzey Kore’ye mini denizaltı ile gizlice çıkarma yapıp fark edilmeden ayrıldığı bir operasyonun daha kamuoyundan gizlendiği aktarıldı.

Trump yalanladı: "Hiçbir bilgim yok"

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin ilk görev döneminde yaşandığı iddia edilen olayı yalanlayarak, "Bunu yeni duyuyorum, hiçbir bilgim yok" ifadelerini kullandı. ABD Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yapmadı. Kuzey Kore yönetiminin haberde geçen iddialarla ilgili yapacağı yorum ise merak konusu oldu.

Dikkat çeken zamanlama

Söz konusu olayın, dönemin ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un arasında diplomasi trafiğinin sürdüğü 2019 yılında yaşandığının iddia edilmesi dikkat çekti. İlk görev döneminde Kuzey Kore ile diplomasi trafiği başlatan Trump, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur’da Kim ile bir araya gelmiş, ikili 26-27 Şubat 2019'da ise Vietnam'da görüşmüştü. Trump ve Kim, son görüşmelerini 30 Haziran 2019'da Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede yapmıştı. Sembolik olarak Kuzey Kore topraklarına geçen Trump, Kuzey Kore'ye ayak basan görevdeki ilk ABD Başkanı olmuştu. Buna rağmen Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması ve ilişkilerin normalleşmesine yönelik müzakerelerden sonuç alınamamıştı. Washington-Pyongyang arasındaki gerginlik ABD Başkanı Joe Biden’ın döneminde yeniden zirveye ulaşmıştı.

İHA

