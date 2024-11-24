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ABD'nin trans senatöründen dikkat çeken tuvalet kararı

ABD'nin trans senatöründen dikkat çeken tuvalet kararı
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ABD’de Kasım ayında yapılan seçimlerde ABD Kongresi’nin Temsilciler Meclisi ayağına kongre üyesi olarak seçilen trans kadın Sarah McBride, Kongre binasındaki kadınlar tuvaletini kullanamayacak.

ABD'deki Başkanlık seçimlerinde yeniden ABD Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump’ın partisinden olan Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Kongre binasındaki kadın ve erkek tuvaletlerinin “biyolojik cinsiyete göre” kullanılmasına karar verdi.

ABD Kongresine seçilen ilk trans birey olan Demokrat partili McBride yaptığı açıklamada, Johnson ile aynı fikirde olmadığını, ancak karara uyacağını belirtti. McBride, seçimleri “tuvaletler konusunda kavga vermek” için kazanmadığını, seçmenlerinin talepleri ve yüksek yaşam giderlerini azaltmak amacıyla mücadele vermek için kazandığını söyledi.

Etiketler trans senatör tuvalet trans senatör
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