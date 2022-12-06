AB'nin Ukrayna yardımına veto

Macaristan, Avrupa Birliği'nin (AB) gelecek sene Ukrayna’ya 18 milyar euroluk mali yardımını içeren destek paketini veto etti.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de AB üyesi 27 ülkenin maliye bakanları bir araya geldi. Toplantıda, Macaristan'a ayrılan AB uyum fonlarının 7,5 milyar euroluk kısmının dondurulması, Macaristan'ın 5,8 milyar euro değerindeki Covid-19 kurtarma fonu ve Ukrayna'ya gelecek yıl için 18 milyar euroluk mali destek paketi gibi konular ele alındı.

Macaristan Maliye Bakanı Mihaly Varga toplantıda, "Macaristan mali düzenlemenin değiştirilmesinden yana değil" ifadelerini kullanarak, AB’nin Ukrayna’ya destek paketini veto etti. Macaristan'ın vetosu ile ilerleme kaydedemeyen AB maliye bakanları, biri kurumlar vergisi reformuna yönelik uluslararası destekli bir anlaşma da dahil olmak üzere üç önemli oyu erteleme kararı aldı.



AB Dönem Başkanı Çekya'nın Maliye Bakanı Zbynek Stanjura toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yönelik 18 milyar euroluk mali destek paketinin onaylanmadığını belirterek, "Cesaretimiz kırılmadı. Ukrayna'ya yaptığımız yardımın ödemelerine ocak ayı başında başlama hedefimiz devam ediyor. AB Ekonomik ve Mali İşler Konseyi’ni bloğun 26 üye ülkesinin tamamı tarafından desteklenecek alternatif çözümleri incelemekle görevlendireceğim" dedi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis toplantı sonrası yaptığı açıklamada ise isim vermeden, "Bir ülke mali paketi veto etti, öyle ya da böyle yardımları teslim etmeliyiz ve bunu yapacağız" ifadelerini kullandı.

Dombrovskis, Ukrayna’ya desteğin gerekliliğinin altını çizerek, "Ukrayna savaş halindeki bir ülke, desteğimize şiddetle ihtiyacı var ve bir üye devletin bu AB mali desteğini geciktirmesine ve rayından çıkarmasına izin veremeyiz" diye konuştu.