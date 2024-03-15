Akıl almaz cinsel fantezi hastanede bitti

Tayland'da bir adam, cinsel organına 11 tane metal halka geçirince hastanelik oldu.

T24'ün aktardığına göre, Tayland'ın Bangkok kentinde cinsel organına 11 tane metal halka geçiren adam, halkaları çıkaramayınca hastaneye kaldırıldı.

Bilincini kaybeden adamın cinsel organı tehlikeli bir şekilde şişmeye ve morarmaya başladı, doktorlar halkaları dikkatli bir şekilde kesmeye çalıştı.

Halkaların genellikle tek başına yapılan bir seks eylemi sırasında hazzı arttırmaya yardımcı olmak amacıyla kullanıldığı öğrenildi. Ancak çok uzun süre takılması halinde cinsel organın herhangi bir uyarı olmaksızın sert bir ereksiyona sahip olduğu bir rahatsızlık olan priapizme neden olabilmekte.

Bu durum, bazen amputasyona yol açabilen cinsel organ kangreni de dahil olmak üzere kalıcı hasara neden oluyor.

Cerrahlar, hasta sakinleştirildikten sonra halkayı çıkarma girişimlerinde iki kez başarısız olduklarını, bir denemede ortopedik salınımlı testere kullanıldıklarını söyledi. Adamın şu an hastanede iyileştiği belirtildi.