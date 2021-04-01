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Aliyev, Selçuk Bayraktar'a madalya taktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ savaşında önemli rol oynayan SİHA'ların üreticisi Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a madalya taktı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ü makamında kabul etti. Cumhurbaşkanı Aliyev, Bayraktar'a madalya taktı.

 SİHA'LAR TARİHİ ZAFERDE BELİRLEYİCİ ROL OYNAMIŞTI
Azerbaycan, Bayraktar SİHA'larını İkinci Karabağ Savaşı'nda kullanmış ve bu SİHA'lar savaşta belirleyici rol oynamıştı. Azerbaycan havadaki hakimiyetinin sayesinde kısa sürede zafere ulaşmıştı. Bu zaferdeki katkısı nedeniyle Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'da çok sevilen bir isim oldu.

Etiketler ilham aliyev azerbaycan selçuk bayraktar siha madalya
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