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Alman polisi bir Türk vatandaşını ailesinin gözü önünde öldürdü

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Almanya’nın Mannheim kentinde polis, 49 yaşındaki bir Türk vatandaşını sokak ortasında vurarak öldürdü.

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Mannheim kentinde dün 49 yaşındaki E.Ö. adlı Türk vatandaşı, polis tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü. Bölgede suç işlendiği ihbarı üzerine bölgeye gelen polis, yarı çıplak halde elinde bıçak olan E.Ö. ile karşılaştı. E.Ö.’ı bıçağı bırakması konusunda uyaran polis, bir süre sonra kendilerine doğru adım atan E.Ö.’a silahla 4 el ateş etti. Ağır yaralanan E.Ö., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Türk vatandaşları, polisin özellikle Türklere karşı yargısız infaz eylemlerinde bulunduğunu belirterek, bu olayın en kısa zamanda aydınlatılmasını istediler. Görgü tanıkları polise tepki göstererek, “Annesi burada. Annesinin gözü önünde vurdunuz” dedi.

Almanya’nın Mannheim kentinde polis, 49 yaşındaki bir Türk vatandaşını sokak ortasında vurarak öldürdü.

Baden-Württemberg Kriminal Soruşturma Dairesi (LKA) tarafından yapılan açıklamada ise, üç polis memurundan oluşan bir devriyenin Mannheim'ın Schönau bölgesinde kendilerini bıçakla tehdit eden 49 yaşındaki bir kişiyi vurduğu ifade edildi. Baden Württemberg Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Karlsruhe Başkonsolosluğu devreye girdi

Türkiye’nin Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin, olayın ardından Mannheim’a giderek emniyet makamlarından bilgi aldı ve taziye evini ziyaret ederek E.Ö.’ın yakınlarına başsağlığı diledi. Sezgin yaptığı açıklamada, “Konunun bütün boyutlarıyla takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ruh sağlığı yerinde değildi

E.Ö.’ın kızı, babasının ruh sağlığının yerinde olmadığını, bunun da polisler tarafından bilindiğini söyleyerek, babasının cinayete kurban gittiğini ifade etti. Bölge sakinleri ise E.Ö.'ın uyuşturucu tedavisi gördüğünü, ancak tekrar uyuşturucuya başladığını belirtti.

İHA

Etiketler almanya alman polisi cinayet Türk vatandaşı annesi
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