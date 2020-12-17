Almanya, Türk aileyi gerekçesiz sınır dışı etti

Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre, Almanya herhangi bri gerekçe göstermeden Hessen eyaletinin Sontra kentinde yaşayan yedi kişilik ailenin evine polis baskını yapıldı.

Hessische/Niedersaechsische Allgemeine gazetesinin (HNA) haberine göre, baba Mahmut Akyüz’e kelepçe vuran polisler, 7 kişilik Akyüz ailesini Frankfurt Havalimanı’na götürdü. Baba Mahmut Akyüz, anne Fatma Akyüz ve çocukları Ferdi (19), Bilal (18), Mesut (17), Sarah (15), Muhammed (13) buradan uçakla İstanbul’a gönderildi. HNA’ya verdiği demeçte Mahmut Akyüz, “Bize terörist muamelesi yapıldı” dedi.

Aile hakkında sınır dışı kararını veren Kassel Valiliği sözcüsü, ailenin Almanya’yı en geç ne zaman terk etmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olduğunu, ancak terk etmeyince zorla sınır dışı edildiğini söyledi. Ailenin sınır dışı sebebi ise açıklanmadı.