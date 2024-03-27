Almanya'da PKK'lılar Türk Konsolosluğu'na saldırdı

Almanya'nın Hannover kentinde Türk Başkonsolosluğu'na PKK yandaşları tarafından saldırı girişiminde bulunuldu.

Almanya'nın Hannover kentinde Türk Başkonsolosluğu'na terör örgütü sempatizanları tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Ellerine geçen ne varsa başkonsolosluk binasına fırlatan saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

TÜRK KONSOLOSLUĞU'NA SALDIRI

Belçika'da sokaklara inen PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına ait iş yerleri ve Ülkü ocağı binasını hedef alarak saldırmıştı. Terör destekçileri, kendilerine yönelik bu saldırılara cevap veren Türkleri ise sosyal medyadan hedef göstererek bir çok Avrupa ülkesinden kalabalık grupların Belçika'ya destek için gelmesini istedi. Yaşanan gerilim Almanya'ya da sıçradı. Hannover kentindeki Türk Başkonsolosluğu PKK'lılar tarafından taşlı, sopalı saldırıya uğradı.

Terör örgütü sempatizanlarının gece saatlerinde düzenlediği saldırı kameralara yansıdı. Bir grup, konsolosluk binasına ellerine geçen ne varsa fırlatarak terör örgütü lehine slogan attı. Saldırganlar, bir süre sonra olay yerinden kaçarak gözden kayboldu.

KONSOLOSLUK ÖNÜNDE GÜVENLİK ZAAFİYETİ

Avrupa'da Türk vatandaşlarının hedefe konularak zarar verildiği bu günlerde Türk Konsolosluğuna yönelik yapılan bu saldırı sırasında Alman polisinin hiçbir güvenlik önlemi almaması da dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntülere tepki yağdı.

BÜYÜKELÇİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi ile Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıyla ilgili bir görüşme gerçekleştirildi.

NE OLMUŞTU?

Belçika'da PKK yandaşları, Türklerin yoğunlukla yaşadığı bölgeden konvoy yaparak geçmiş ve terör örgütü simgeleri açarak sloganlar atmıştı. Türk vatandaşların olaya tepki göstermesinin ardından kentte tansiyon yükseldi. Türklere ait iş yerlerine saldıran terör sempatizanları, Ülkü Ocağı binasına kundaklama girişiminde bulundu.