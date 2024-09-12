  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Almanya’da Schengen vizesi için yeni karar: Türkiye'yi de etkileyecek

Almanya’da Schengen vizesi için yeni karar: Türkiye'yi de etkileyecek

Almanya’da Schengen vizesi için yeni karar: Türkiye'yi de etkileyecek
Güncelleme:

Almanya, göçmen sorununu gerekçe göstererek sınır kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı. Bu karar ise "Schengen'in sonu olabilir" şeklinde değerlendirildi.

Almanya, Suriye uyruklu bir göçmenin bıçaklı saldırıda 3 kişinin ölümüne neden olmasının ardından sınır kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı.

Düzensiz göçü daha da sınırlamayı ve terör ile ciddi suçların yarattığı akut tehlikelere karşı korunmayı hedefleyen bu karar, "Schengen'in sonu mu geliyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Şu an için 6 ay süreceği açıklanan bu uygulama ile ülkenin kara sınırları kontrol edilecek.

Uzmanlar, bunun Schengen bölgesinde serbest dolaşım haklarını ihlal ettiğini öne sürdü ve bunun, AB'nin birliğini ciddi şekilde bir sınava sokabileceğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise, "Komşuları zorlasa da bunu yapacağız" dedi ve ekledi:

"Bazılarınız şimdi komşu ülkelerin hala o noktada olup bunun harika olduğunu düşünmüyoruz demesine şaşırıyor. Bunu aşmamız gerektiğini düşünüyorum, şimdi bu anlaşmazlığa katlanmamız gerekiyor."

"Almanya'ya kimin geleceğini seçebilmemiz gerekiyor"

Bu kararın ardından, Scholz, iş gücündeki daralmaya karşı ise bir kez daha göç çağrısı yaptı. Scholz, Almanya'da iş gücündeki daralmanın büyük ekonomik sorunlara yol açacağını söyledi ve, "Hedefimiz insanların burada çalışması, Alman dilini öğrenmesi, yasalara uyması" ifadelerini ekledi.

Aldıkları kararın nedenini ise, "Almanya'ya kimin geleceğini seçebilmemiz gerekiyor" ifadeleriyle savundu. Başbakan, ağır suç işleyen ve mahkemelerce sınır dışı kararı alınanlardan bazılarını Afganistan'a geri gönderdiklerini hatırlatarak, bu gibi sınır dışı etme işlemlerinin süreceğine değindi.

AB Komisyonu'ndan ise Almanya'nın kara sınırlarında kontrol kararına tepki geldi. Avrupa Birliği Komisyonu sözcüsü, Schengen bölgesinde AB'ye üye ülkelerin iç sınır kontrollerini yalnızca istisnai durumlarda uygulayabileceğini söyledi. Ardından ise, bu yönde karar alan Alman hükümetiyle temasta olduklarını bildirdi.

Etiketler schengen vize kriz Schengen vizesi ALMANYA
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Narin'i arama çalışmaları arasında ''söyleyemem'' demişti, ne gördüğünü açıkladı Narin'i arama çalışmaları arasında ''söyleyemem'' demişti, ne gördüğünü açıkladı Türkiye'nin en önemli sorunu anketi açıklandı Türkiye'nin en önemli sorunu anketi açıklandı Yonca Evcimik cesur sahne kıyafetiyle alay konusu olunca, espriyi patlattı Yonca Evcimik cesur sahne kıyafetiyle alay konusu olunca, espriyi patlattı 4 Afgan Çiğdem'i öldürüp, bahçeye gömmüş 4 Afgan Çiğdem'i öldürüp, bahçeye gömmüş Eşim kayıp diye Müge Anlı'ya başvurmuştu; jigolo çıktı Eşim kayıp diye Müge Anlı'ya başvurmuştu; jigolo çıktı Türkiye'nin Turistik Tuz Treni son 5 seferi için yolcularını bekliyor Türkiye'nin Turistik Tuz Treni son 5 seferi için yolcularını bekliyor MasterChef'te Mehmet ve Somer Şef'e stüdyoyu terk ettiren neden ortaya çıktı MasterChef'te Mehmet ve Somer Şef'e stüdyoyu terk ettiren neden ortaya çıktı Nusret 3 milyon TL'lik fişi önce paylaştı sonra sildi Nusret 3 milyon TL'lik fişi önce paylaştı sonra sildi Miss Turkey 2024 tacı sahibini buldu: İşte Türkiye'nin en güzel kadını Miss Turkey 2024 tacı sahibini buldu: İşte Türkiye'nin en güzel kadını Narin'in ablasının ölüm raporu ortaya çıktı Narin'in ablasının ölüm raporu ortaya çıktı
Narin'in cansız bedeninin bulunduğu derede korkunç tesadüf Narin'in cansız bedeninin bulunduğu derede korkunç tesadüf Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışlar çok sayıda ilimizi vuracak Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışlar çok sayıda ilimizi vuracak İstanbul'da kız yurdunda skandal İstanbul'da kız yurdunda skandal Türkiye'de bir tarihi keşif daha: Tam 3 bin 500 yaşında Türkiye'de bir tarihi keşif daha: Tam 3 bin 500 yaşında Mahalleye yıldırım düştü, vatandaşlar sokağa döküldü Mahalleye yıldırım düştü, vatandaşlar sokağa döküldü Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar iddiası gerçek çıktı Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar iddiası gerçek çıktı Jet soruşturma sonrası o teğmen görevden alındı Jet soruşturma sonrası o teğmen görevden alındı İstanbul'da el bombası alarmı: Ekipler olay yerinde İstanbul'da el bombası alarmı: Ekipler olay yerinde Türkiye'deki göçmenlere özel banka kredisi Türkiye'deki göçmenlere özel banka kredisi Ahu Tuğba'nın ölümündeki sır perdesi aralandı Ahu Tuğba'nın ölümündeki sır perdesi aralandı