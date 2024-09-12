Almanya’da Schengen vizesi için yeni karar: Türkiye'yi de etkileyecek

Almanya, göçmen sorununu gerekçe göstererek sınır kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı. Bu karar ise "Schengen'in sonu olabilir" şeklinde değerlendirildi.

Almanya, Suriye uyruklu bir göçmenin bıçaklı saldırıda 3 kişinin ölümüne neden olmasının ardından sınır kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı.

Düzensiz göçü daha da sınırlamayı ve terör ile ciddi suçların yarattığı akut tehlikelere karşı korunmayı hedefleyen bu karar, "Schengen'in sonu mu geliyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Şu an için 6 ay süreceği açıklanan bu uygulama ile ülkenin kara sınırları kontrol edilecek.

Uzmanlar, bunun Schengen bölgesinde serbest dolaşım haklarını ihlal ettiğini öne sürdü ve bunun, AB'nin birliğini ciddi şekilde bir sınava sokabileceğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise, "Komşuları zorlasa da bunu yapacağız" dedi ve ekledi:

"Bazılarınız şimdi komşu ülkelerin hala o noktada olup bunun harika olduğunu düşünmüyoruz demesine şaşırıyor. Bunu aşmamız gerektiğini düşünüyorum, şimdi bu anlaşmazlığa katlanmamız gerekiyor."

"Almanya'ya kimin geleceğini seçebilmemiz gerekiyor"

Bu kararın ardından, Scholz, iş gücündeki daralmaya karşı ise bir kez daha göç çağrısı yaptı. Scholz, Almanya'da iş gücündeki daralmanın büyük ekonomik sorunlara yol açacağını söyledi ve, "Hedefimiz insanların burada çalışması, Alman dilini öğrenmesi, yasalara uyması" ifadelerini ekledi.

Aldıkları kararın nedenini ise, "Almanya'ya kimin geleceğini seçebilmemiz gerekiyor" ifadeleriyle savundu. Başbakan, ağır suç işleyen ve mahkemelerce sınır dışı kararı alınanlardan bazılarını Afganistan'a geri gönderdiklerini hatırlatarak, bu gibi sınır dışı etme işlemlerinin süreceğine değindi.

AB Komisyonu'ndan ise Almanya'nın kara sınırlarında kontrol kararına tepki geldi. Avrupa Birliği Komisyonu sözcüsü, Schengen bölgesinde AB'ye üye ülkelerin iç sınır kontrollerini yalnızca istisnai durumlarda uygulayabileceğini söyledi. Ardından ise, bu yönde karar alan Alman hükümetiyle temasta olduklarını bildirdi.