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Almanya'dan ''çifte vatandaşlık'' kararı

Almanya'dan ''çifte vatandaşlık'' kararı
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Almanya'da çifte vatandaşlık yolunun tamamen açılmasını içeren yasa tasarısı ilgili bakanlıklara gönderildi.

Almanya, yabancıların daha iyi uyumu için vatandaşlık yasasını hazırladı. Ülkeye gönül bağı olan, uyum sağlayan ve dil bilenler 5 yıl sonra Alman vatandaşı olabilecek.

‘Modern Vatandaşlık Yasası’ tasarısında, şu anda geçerli Vatandaşlık Yasası’na göre Alman vatandaşlığına geçme başvurusunda bulunabilmek için 8 yıl olan Almanya’da yasal olarak yaşama süresinin 5 yıla düşürülmesi yer alıyor.

ÇOK BAŞARILI OLANA 3 YIL

Okullarda ve meslek eğitimlerinde çok başarılı olanlar ile iyi uyum sağlayanlar ve yardım kuruluşlarında fahri olarak çalışanlar için bu sürenin 3 yıl olması da bulunuyor.

Alman vatandaşlığına geçenlerden kendi vatandaşlıklarından feragat etmelerinin istenmemesini içeren ve böylece ‘çifte vatandaşlık’ yolunu tamamen açan tasarıda, ebeveynlerden birinin en az 5 yıldır Almanya’da yaşamış olması halinde burada dünyaya gelen çocuklarına doğuştan Alman vatandaşlığı verilmesi ve çifte vatandaşlık hakkı tanınması da yer alıyor.

'OPSİNEL MODEL' KALDIRILDI

Belirli bir yaştan sonra ‘opsiyon model’ olarak bilinen ‘Alman vatandaşlığı ile ebeveynlerin vatandaşlığından birinin tercih edilerek tek vatandaşlıkta karar kılınması’ uygulaması ise tamamen kaldırıldı.

Hâlen uygulamada olan opsiyon modeline göre, yabancıların çocuklarına çifte vatandaşlık hakkı tanınıyor ancak 23 yaşının sonuna kadar gençlerin iki vatandaşlıktan birini tercih etmesi gerekiyordu. Tasarıda, aynı zamanda Almanya’nın şu andaki refah düzeyine ulaşmasında çok önemli katkılarda bulunan ve ‘Gastarbeiter’ (misafir işçi) olarak bilinen 67 yaş üzeri birinci ve ikinci neslin vatandaşlık testinden muaf tutulmaması ve Almanca bilme koşulu aranmamasına da yer verildi.

SPD’li Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, hükümetin Koalisyon Sözleşmesi’nde yer alan ‘Modern Vatandaşlık Yasası’ sözünü yerine getirmekte kararlı olduğunu söyledi.

Etiketler almanya çifte vatandaşlık koalisyon
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