Almanya'dan Filistin kararı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, şimdilik bağımsız bir Filistin devletini tanımayacağını bildirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Kanada Başbakanı Mark Carney ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu. Merz, açıklamasında, bağımsız bir Filistin devletini tanımak için gereken koşulların şu anda karşılanmadığını söyledi. Merz, Kanada veya Fransa gibi diğer ülkelerin aksine gelecek ay yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda bu girişimi şimdilik desteklemeyeceklerini belirtti.

DHA