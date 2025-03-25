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Almanya'dan Türkiye'ye ''Ekrem İmamoğlu'' uyarısı

Almanya'dan Türkiye'ye ''Ekrem İmamoğlu'' uyarısı
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Türkiye'nin AB'ye katılmaya devam etme taahhüdü, İmamoğlu ve diğerlerine yönelik eylemler göz önüne alındığında giderek içi boş geliyor" ifadelerini kullandı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Baerbock, Türkiye için "geleceğini Avrupa'da gören bir ülkenin, hukukun üstünlüğünü savunması" gerektiğini söyledi.

Baerbock, "Türkiye'nin AB üyeliğini sürdürme taahhüdü, İmamoğlu ve diğerlerine karşı alınan önlemler ışığında giderek daha boş geliyor. Siyasi rakiplerin yeri, hapishane ya da mahkeme değildir. Geleceğini Avrupa'da gören bir ülke hukukun üstünlüğünü savunmalıdır" ifadelerini kullandı.

Baerbock, "Çalkantılı jeopolitik zamanlarda işbirliğimiz, Türk halkının son 100 yılda inşa ettiği güçlü bir sivil topluma sahip, demokratik ve hukuk temelli bir Türkiye'yi gerektirmektedir" diye ekledi.

 

Etiketler Annalena Baerbock ALMANYA Avrupa Birliği ekrem imamoğlu
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