Altın madalyalı yüzücünün bu fotoğrafı olay oldu

Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 100 metre sırtüstü branşında altın madalya kazanan İtalyan yüzücü Thomas Ceccon'un bir parkta uyuduğu görüntüler gündem oldu. İtalya Yüzme Federasyonu (FIN), görüntünün olimpiyat köyündeki yaşam koşullarıyla ilgisi olmadığını ifade etti.

Erkekler sırtüstü 100 metre branşında altın madalya kazanan İtalyan yüzücü Thomas Ceccon'un Paris'teki olimpiyat köyünde çimlerin üzerinde uyuduğu bir video, sporcuların barınmasıyla ilgili tartışmaların ardından sosyal medyada gündem oldu.

Suudi kürekçi Husein Alireza tarafından yayımlanan videoda, İtalyan yüzücünün bir parkta yattığı görülüyor.

FIN İDDİALARI YALANLADI

İtalya Yüzme Federasyonu ise konuya dair bir açıklama yaparak videonun, olimpiyat köyündeki yaşam koşullarıyla herhangi bir ilgisi olmadığını belirtti.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın aktardığına göre FIN, videonun gündüz çekildiğini belirterek "Sadece bir şekerlemeydi" dedi.

DAHA ÖNCE ŞİKAYET ETMİŞTİ

Ceccon daha önce de sporcuların köydeki durumundan şikayet etmiş, yemek ve ulaşımın mükemmel olmaktan uzak olduğunu söylemişti.

Cumartesi günü 1500 serbest stil finallerine katılmaya hak kazanan bir başka İtalyan yüzücü Gregorio Paltrinieri de klima olmadığı için iyi uyuyamadığından şikayet ederek köyü, "şimdiye kadar yaşadığı en kötü yer" olarak nitelendirmiş ve "sporcuların korunmadığını" ifade etmişti.