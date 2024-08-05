  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Altın madalyalı yüzücünün bu fotoğrafı olay oldu

Altın madalyalı yüzücünün bu fotoğrafı olay oldu

Altın madalyalı yüzücünün bu fotoğrafı olay oldu
Güncelleme:

Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 100 metre sırtüstü branşında altın madalya kazanan İtalyan yüzücü Thomas Ceccon'un bir parkta uyuduğu görüntüler gündem oldu. İtalya Yüzme Federasyonu (FIN), görüntünün olimpiyat köyündeki yaşam koşullarıyla ilgisi olmadığını ifade etti.

Erkekler sırtüstü 100 metre branşında altın madalya kazanan İtalyan yüzücü Thomas Ceccon'un Paris'teki olimpiyat köyünde çimlerin üzerinde uyuduğu bir video, sporcuların barınmasıyla ilgili tartışmaların ardından sosyal medyada gündem oldu.

Suudi kürekçi Husein Alireza tarafından yayımlanan videoda, İtalyan yüzücünün bir parkta yattığı görülüyor.

FIN İDDİALARI YALANLADI

İtalya Yüzme Federasyonu ise konuya dair bir açıklama yaparak videonun, olimpiyat köyündeki yaşam koşullarıyla herhangi bir ilgisi olmadığını belirtti.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın aktardığına göre FIN, videonun gündüz çekildiğini belirterek "Sadece bir şekerlemeydi" dedi.

DAHA ÖNCE ŞİKAYET ETMİŞTİ

Ceccon daha önce de sporcuların köydeki durumundan şikayet etmiş, yemek ve ulaşımın mükemmel olmaktan uzak olduğunu söylemişti.

Cumartesi günü 1500 serbest stil finallerine katılmaya hak kazanan bir başka İtalyan yüzücü Gregorio Paltrinieri de klima olmadığı için iyi uyuyamadığından şikayet ederek köyü, "şimdiye kadar yaşadığı en kötü yer" olarak nitelendirmiş ve "sporcuların korunmadığını" ifade etmişti.

Etiketler altın madalya Paris 2024 Olimpiyat Oyunları italya yüzücü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
En yüksek emekli promosyonu veren banka değişti En yüksek emekli promosyonu veren banka değişti Temmuz enflasyonu açıklandı Temmuz enflasyonu açıklandı Dünyanın en vahşi ve en hızlısı: Çanakkale açıklarında ilk kez görüldü Dünyanın en vahşi ve en hızlısı: Çanakkale açıklarında ilk kez görüldü Yüzde 30 düşük maaş tehlikesi: Emeklilik hakkı başvuranlar ve başvuracaklar dikkat Yüzde 30 düşük maaş tehlikesi: Emeklilik hakkı başvuranlar ve başvuracaklar dikkat Estetiği abartınca... Tuğba Altıntop'u artık eski eşi Rafet El Roman bile tanıyamaz Estetiği abartınca... Tuğba Altıntop'u artık eski eşi Rafet El Roman bile tanıyamaz ENAG, Temmuz 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG, Temmuz 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı Babadan öz kızına taciz iddiası infial yarattı ama... Babadan öz kızına taciz iddiası infial yarattı ama... Marmaris'te akran şiddeti: Öldüresiye dövüp kayda aldılar Marmaris'te akran şiddeti: Öldüresiye dövüp kayda aldılar Ağustos 2024 kira zam oranı belli oldu Ağustos 2024 kira zam oranı belli oldu Robot süpürge bomba gibi patladı Robot süpürge bomba gibi patladı
Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu Buse Naz Çakıroğlu'ndan cinsiyeti tartışılan Cezayirli boksör Imane Khelif'e destek Buse Naz Çakıroğlu'ndan cinsiyeti tartışılan Cezayirli boksör Imane Khelif'e destek TRT'deki canlı yayın skandalı böyle bitti: TRT Başak Koç ile yollarını ayırdı TRT'deki canlı yayın skandalı böyle bitti: TRT Başak Koç ile yollarını ayırdı Depoları doldurmayın; bekleyin: Benzine indirim geliyor... Depoları doldurmayın; bekleyin: Benzine indirim geliyor... İnternetteki ikinci el ilanlarında yeni dönem başlıyor İnternetteki ikinci el ilanlarında yeni dönem başlıyor Kadın boksör isyan etti: ''Kazanamam çünkü o bir erkek'' Kadın boksör isyan etti: ''Kazanamam çünkü o bir erkek'' Tuvana Türkay'dan erişim engelli Instagram'dan bikinili ''VPN hatırası'' Tuvana Türkay'dan erişim engelli Instagram'dan bikinili ''VPN hatırası'' İranlı komutan MOSSAD ajanı çıktı İranlı komutan MOSSAD ajanı çıktı Instagram'ın erişim yasağının kalkacağı tarih belli oldu Instagram'ın erişim yasağının kalkacağı tarih belli oldu İstanbul Boğazı'nda olay: İki genç kadın peş peşe denize atladı İstanbul Boğazı'nda olay: İki genç kadın peş peşe denize atladı