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Araç kalabalığa daldı; çok sayıda yaralı var

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Almanya’nın Stuttgart şehrinde bir sürücünün aracıyla kalabalığın arasına dalması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Almanya'nın Stuttgart şehrine bağlı Olgaeck semtinde bir sürücünün aracıyla kalabalığın arasına dalması sonucu en az 3 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından tedavi edilirken Stuttgart polisi, araç sürücüsünün tutuklandığını açıkladı.

Stuttgart polisi, sürücünün olay yerinde gözaltına alındığını belirtirken, şehir merkezinin büyük bölümünde trafik kısıtlamalarının uygulandığını duyurdu.

Polis, "Olaya dair soruşturmalar sürüyor. Şu anda aralarında ağır yaralıların da bulunduğu birkaç yaralıyı doğrulayabiliyoruz. Acil durum ekiplerinin olay yerindeki faaliyetlerini engellemeyin ve mümkünse o bölgeden uzak durun" açıklamasında bulundu.

Almanya'nın Münih kentindeki Seidlstrasse Caddesi'nde 13 Şubat tarihinde bir araç eylem yapan Verdi işçi sendikası üyelerinin arasına dalmıştı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 39 kişi yaralanmıştı.

DHA / İHA

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Etiketler ALMANYA stuttgart kalabalık yaralı
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