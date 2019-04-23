Sri Lanka'da bilanço artıyor: Ölü sayısı 310'a yükseldi

Sri Lanka'da Pazar günü bazı kiliselerde ve otellerde düzenlenen intihar saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 310'a yükseldi. Hayatını kaybedenler için yerel saatle 08:30'da 3 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, ülkede ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) de bugün yürürlüğe girdi.

OHAL kapsamında polise ve orduya ülkede yeni saldırıların önlenmesi için özel yetkiler verildi.

Sri Lanka'da OHAL süresince zanlılar mahkeme kararı olmadan tutuklanabilecek.

Ülkede bu yetkiler en son iç savaş döneminde kullanılmıştı.

Sri Lanka'da bugün saldırılarda yaşamını yitirenlerin anısına bayraklar da yarıya indirildi. Ölenlerden çoğunun cenaze törenleri bugün yapılacak.

500'e yakın kişinin de yaralandığı saldırılar sonrası Sri Lanka alarm konumunda.

Akşam yerel saatle 20:00'den sonra sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede hükümet sosyal medyaya erişimi de kısıtladı.

Henüz üstlenenin olmadığı saldırılarla bağlantılı oldukları gerekçesiyle şu ana kadar 24 kişi gözaltına alındı.

Yetkililer ölenlerden 31'inin yabancı olduğunu tespit ettiklerini, 14 yabancının da kayıp olduklarını açıkladı.

Hükümet saldırılardan az bilinen İslamcı bir örgüt olan Ulusal Tevhid Cemaati'ni sorumlu tutsa da yerel bir örgütün uluslararası destek olmadan böylesine kapsamlı ve eşgüdümlü saldırıları düzenleyemeyeceğini savunuyor.

"İSTİHBARAT BİRİMLERİ BAŞBAKAN VE BAKANLARI BİLGİLENDİRMEDİ"

Bazı bakanlar, istihbarat birimlerinin Başbakan Ranil Wickremesinghe'ı ve hükümeti olası saldırı tehdidi konusunda bilgilendirmediğini söylüyor. Sri Lanka Hükümet Sözcüsü Rajitha Senaratne, Başbakan Wickremesinghe'ye bir süredir güvenlik brifingi verilmediğini açıkladı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, siyasi kriz sonrası Kasım ayında Başbakan Wickremesinghe'yi ve bakanları görevden almış ancak Yüksek Mahkeme'nin aksi yöndeki kararı sonrası Wickremesinghe yeniden başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Amerikan medyasında ise hem ABD hem de Hindistan istihbaratının Sri Lanka'yı Nisan ayında, ülkede saldırılar düzenlenebileceği yolunda uyardığı yönünde haberler yayımlandı.

ABD'den sonra son laraık Çin de vatandaşlarını, yakın gelecekte Sri Lanka'ya gitmemeleri yolunda uyardı.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı Pazar günü Sri Lanka'da yeni saldırılar düzenlenebileceği uyarısında bulunmuştu.