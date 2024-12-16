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Avrupa Birliği'nden Şam’a üst düzey heyet

Avrupa Birliği'nden Şam’a üst düzey heyet
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Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB’nin Şam’a bugün üst düzey diplomatik heyet göndereceğini duyurdu.

Görevi devralmasından bu yana başkanlık edeceği ilk AB dışişleri bakanları toplantısının girişinde gazetecilere konuşan Kallas “Bakanların gündemindeki ilk madde Suriye’deki gelişmeler olacak. Suriye’deki en üst düzeyli diplomatımız bugün Şam’da olacak” dedi.

Kallas “Onlardan Şam’a gidip yeni hükümetle ve oradaki insanlarla temas kurmalarını istedim” diye devam etti.

14 Aralık’ta Ürdün’de Türkiye, ABD ve Birleşmiş Milletlerin de aralarında bulunduğu aktörlerle bir araya geldiğini hatırlatan Kallas, şöyle devam etti:

"Bence bölgesel ve uluslararası aktörlerin tabloyu aynı şekilde görmeleri ve bu ülkenin istikrarlı ve barışçıl bir hükümeti olmasını istemeleri çok önemli. Bugün dışişleri bakanlarıyla Suriye’nin yeni liderliğiyle hangi düzeyde etkileşim kuracağımızı tartışacağız."

Etiketler Suriye şam Avrupa Birliği ab heyeti özel heyet
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