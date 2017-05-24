İngiliz polisinin zanlının evinde bulduğu defterde korkunç ayrıntı

Bakan Amber Rudd, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Manchester Arena saldırısını “büyük bir olay” olarak nitelendirirken, “Bugüne kadar gördüğümüz saldırıların bazılarından çok daha ileri düzeyde bir saldırı ve bu nedenle failin yalnız hareket etme olasılığının düşük olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Kritik yerlerin korunması için 3 bin 800 asker konuşlandırılacağını açıklayan Rudd, önlemler kapsamında devriye gezen silahlı polis sayısının da artırılacağını ifade etti. İngiliz Bakan, saldırganın yalnız hareket etmediğinin düşünüldüğünü açıkladı. Konuyla ilgili soruşturma da devam ediyor.

İngiltere bu kahraman kadını konuşuyor

Askerlerin görev yapacağı yerler arasında Westminster’daki Parlamento binası, Buckingham Sarayı ve Downing Street’teki Başbakanlık da yer alıyor.

Ada 2005’ten bu yana yaşanan en kanlı terör saldırısının yaralarını sarmaya çalışırken, ülkede terör tehdidi ‘kritik’ olan en üst seviyeye çıkarılmıştı. Bu da her an ikinci bir terör eyleminin yaşanabileceği anlamına geliyor.

İngiltere sokaklarında güvenliği silahlı polisler sağlıyor. Ancak bugün gelen açıklamayla polislerin yanı sıra askerlerin de sokağa ineceği belirtildi.



İngiltere'deki saldırıyı DEAŞ üstlendi

ŞİMDİYE KADAR BİLDİKLERİMİZ NELER?

Şu ana kadar kanlı saldırı hakkında bilinenler şu şekilde:

• Güvenlik güçleri, Manchester Arena’daki Ariana Grande konseri bittikten hemen sonra yaşanan patlamada en az 22 kişinin öldüğünü doğruladı. Hayatını kaybedenler arasında çocuklar da bulunuyor.

• Saldırıyı 22 yaşındaki Libya kökenli Salman Abedi gerçekleştirdi. Abedi’nin Salford Üniversitesi’nde okuduğu açıklandı. Abedi’nin güvenlik güçleri tarafından bilindiği fakat tıpkı Westminster saldırısını düzenleyen Khalid Masood gibi “yüksek bir risk” olarak görülmediği ortaya çıktı.

• Dünyayı şoke eden olayı dinci terör örgütü IŞİD Telegram üzerinden üstlendi. Ancak bu bilgi, bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.

Yetkililer 59 kişinin hastaneye kaldırıldığını, 60 kişinin ise patlamayı takiben olay yerinde sağlık görevlilerince tedavi edildiğini ifade etti. Hastaneye kaldırılanlardan 12’sinin 16 yaşın altında olduğu belirtildi.

• Manchester Arena saldırısı, 7 Temmuz 2005’te gerçekleştirilen Londra bombalamalarının ardından İngiltere tarihinin en kanlı saldırısı olarak kayıtlara geçti.

• Patlama esnasında konser salonunda yaklaşık 21 bin kişi olduğu belirtildi.

• Şimdiye kadar adı açıklanan kurbanlar şöyle: 18 yaşındaki Georgina Callander, sekiz yaşındaki Saffie Roussos, 26 yaşındaki John Atkinson, 15 yaşındaki Olivia Campbell, 32 yaşındaki Kelly Brewster, 44 yaşındaki Alison Howe, 43 yaşındaki Lisa Lees.

• İngiltere polisi önceliğinin saldırganın tek başına (yalnız kurt) hareket edip etmediğini belirlemek olduğunu duyurdu.

İntihar bombacısının Güney Manchester’daki evine baskın düzenleyen polis, “kimyasallarınızı tanıyın” yazılı bir defter ele geçirdi.

• Polis, Abedi’nin el yapımı patlayıcı bir düzenek taşıdığını ve onu konser salonunun fuayesinde infilak ettirdiğini söyledi. İngiliz medyası patlayıcının ‘çivi bombası’ olduğunu yazıyor.

• Birçok tanık patlama duyduğunu söyledi. Tanıklardan biri patlamanın binayı sarstığını ve herkesin çığlıklar içinde dışarı çıkmaya çalıştığını anlattı.

• Güney Manchester’da dün sabah saatlerinde 23 yaşında bir erkek gözaltına alındı. Öğle saatlerinde Arndale alışveriş merkezi tahliye edildi ve orada da bir erkek gözaltına alındı. Polis bu olayın Manchester saldırısıyla bağlantılı olmadığını açıkladı.

• Silahlı polisler soruşturma kapsamında, dün Fallowfield’da bir evde kontrollü patlama gerçekleştirdi ve hem Whalley Range’de hem de Güney Manchester’da bazı dairelere baskın gerçekleştirdi. Polis zanlının evinde yaptığı aramada “kimyasallarınızı tanıyın” yazan bir defter ele geçirdi.

• Bugün ise saldırıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen üç kişi daha gözaltına alındı.