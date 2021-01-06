Avrupa'dan Moderna aşına onay!

Avrupa'da mutasyona uğrayan Covid-19 vakaları ile mücadele ederken, ikinci bir corona virüs aşısına daha onay çıktı.

Avrupa İlaç Ajansı(EUA) ABD'li ilaç şirketi Moderna tarafından geliştirilen corona virüs aşının kullanımını onayladığını duyurdu.

Ajans'ın 27 ülkede aşının kullanımına yeşil ışık yakmasının ardından Avrupa Komisyonu'nun kısa bir süre içinde Moderna aşısını onaylaması bekliyor.