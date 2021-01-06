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  3. 06 Ocak 2021 15:42

Avrupa'dan Moderna aşına onay!

Avrupa İlaç Ajansı, Moderna'nın koronavirüse karşı geliştirdiği aşının onaylanması için tavsiye kararı aldı. Almanya Sağlık Bakanlığı, 50 milyon doz Moderna aşısı alacağını duyurdu.

Avrupa'dan Moderna aşına onay!
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Avrupa'da mutasyona uğrayan Covid-19 vakaları ile mücadele ederken, ikinci bir corona virüs aşısına daha onay çıktı.

Avrupa İlaç Ajansı(EUA) ABD'li ilaç şirketi Moderna tarafından geliştirilen corona virüs aşının kullanımını onayladığını duyurdu.

Ajans'ın 27 ülkede aşının  kullanımına yeşil ışık yakmasının ardından Avrupa Komisyonu'nun kısa bir süre içinde Moderna aşısını onaylaması bekliyor. 

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