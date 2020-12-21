Avrupa'dan Pfizer-Biontech aşısına şartlı onay!

Avrupa ilaç düzenleme kurulu (EMA), ABD’li Pfizer ile Alman BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının Avrupa’da kullanımını onayladı.

Aşının faydalarının risklerinden daha fazla olduğunu açıklayan EMA yaptığı açıklamada, "Aşının yeni corona virüs mutasyonuna karşı işe yarayıp yaramayacağını gösteren hiçbir kanıt yok" ifadelerini kullandı.

Almanya, Avusturya ve İtalya da dahil olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri, 27 Aralık'tan itibaren aşılara başlamayı planladıklarını açıklamışlardı.

Pfizer - Biontech corona virüs aşısına İngiltere 2 Aralık'ta, ABD ise 11 Aralık'ta acil kullanım izni vermişti.

Yaklaşık 450 milyon kişinin yaşadığı Avrupa Kıtası'nda 470 binin üzerinde kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.