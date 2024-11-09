Azerbaycan bayrağı, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Azerbaycan'da yeni inşa edilen Zafer Parkı'nda kullanılan bayrak, dünyanın en büyük bayrağı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de Bayrak Meydanı'nda bulunan bayrak, göndere çekilen ölçü bakımından ‘en büyük bayrak’ olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Eni 36, uzunluğu 72 metre olan, 500 kilogramdan fazla ağırlığa sahip bayrak, 6 terzi tarafından 2 haftada hazırlandı. Meydanda yapılan yenileme çalışmaları sonrasında dün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından göndere çekildi.