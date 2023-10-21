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Babası Netanyahu sivilleri katlederken oğlu bakın nereden çıktı

Babası Netanyahu sivilleri katlederken oğlu bakın nereden çıktı
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Gazze'de sivil halka yönelik saldırılar için "biz yapmadık" yalanına sığınan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun Miami'de tatil yaptığı iddialarına ait fotoğraf gündeme bomba gibi düştü.

İsrail ile Gazze arasındaki savaş 15. Günde de devam ediyor. İsrail Gazze’yi art arda bombalarken yüzlerce sivil de hayatını kaybetti.

En son hastaneyi vurarak hem insanlık hem de savaş suçu işleyen İsrail tüm dünyada tepki çekti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken İsrail Başbakanı Netanyahu'nun aşırıcı ve tartışmalı çıkışlarıyla adından söz ettiren oğlu Yair Netanyahu'nun Miami'de tatilde olduğu iddia edildi.

Yair'in yayınladığı son fotoğrafında New York'ta olması iddiaları kuvvetlendirdi.

 Ancak Netanyahu'nun da kendi gibi tartışmalı çıkışlarıyla gündeme gelen oğlu Yair Netanyahu'nun ülkesi katliam yaparken ABD'nin Miami eyaletinde de tatilde olduğu iddia edildi.

Yair'in sosyal medya hesabından İsrail'deki gelişmelere ilişkin paylaşımlar yaptığı görülüyor.

Ancak kendi fotoğrafını son paylaştığı konumun New York olması, tatil iddialarını kuvvetlendiriyor.

Etiketler Yair Netanyahu Netanyahu israil Netanyahu'nun oğlu
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