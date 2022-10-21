Bakan Çavuşoğlu: ''Böyle oldu bittiler olmaz''

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan sorunlara ilişkin, ''Burada amaçları Ermenistan'a destek olmak. AGİT çözümsüzlüğün merkezi olmuştur. Şimdi aldığı kararlar AGİT’in işleyiş kurallarına da aykırı. Böyle oldu bittiler olmaz'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'Şehir Buluşmaları' kapsamında gittiği Mersin'de gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

"Mersin'i bir lojistik merkezi haline getireceğiz. Yolcu ve yük taşımacılığında büyük rahatlık sağlayacak Adana Mersin hattının ihalesi yapıldı. Akdeniz sahil yolu projesi ile bölgenin en büyük sorunlarından biri çözülecek.

Türkiye'de ilk şehir hastanesi Mersin'de açıldı. Bu şehir hastanesi hem şehrimizin sağlık üssü olmasına hem de sağlık turizmine önemli katkı sağlıyor. Mersin'in potansiyelini en üste taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

AKKUYU'NUN ÖNEMİ

"Mersin'de ilk reaktörünü aktive edeceğimiz Akkuyu Nükleer Enerji Santrali ülkemizin Elektrik ihtiyacının %10’unun karşılayacak.

Bir turizm şehri olan Mersin'le ilgili projeler için yerel yönetimlerle yaptığımız çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKA ATILIMLARI

"Türkiye son yıllarda, diğer birçok alanda olduğu gibi dış politikada da büyük atılımlar yaptı.

Doğru hamlelerle bir küresel güç haline geldik ve dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'nin adı dünya siyaset sahnesinin en önemli aktörleri arasında sayılıyor.

255 adet yurt dışı misyonuyla dünyada bu konuda öncü olmaya devam ediyoruz.

KÜRESEL SİYASET SAHNESİNDE ÖNDEYİZ

"Küresel siyaset sahnesinde bir yandan ülkemizin hak ve çıkarlarını korurken bir yandan da sürdürdüğümüz insani diplomasi hamleleriyle mazlumun yanında durmaya devam ediyoruz.

Devam eden Rusya-Ukrayna savaşı süresince sürdürdüğümüz arabuluculuk rolümüz, İstanbul Tahıl Anlaşması konusundaki başarımız, Zaporijya ve esir takası konusunda üstlendiğimiz görevlerin tümünü başarıyla gerçekleştirdik.

Aldığımız bu sorumluluk küresel istikrara katkı sağlıyor."

ASYA'NIN YÜKSELİŞİNDE ÖNEMLİ İŞ BİRLİKLERİ

"Asya yeniden yükselirken yaptığımız anlamlı ve önemli bir iş birliğimiz de var.

Küresel diplomasinin geleceğinin tartışıldığı Asya forumunda turizm, eğitim, sağlık gibi konuları masamızda tutuyoruz.

Küresel olarak Türkiye'nin izini dünyaya bırakıyoruz.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın hatta kültürel ortaklarımızın her zaman yanındayız."

"HER KOŞULDA TÜRKİYE'Yİ ELEŞTİRİYORLAR"

"21 yıl önce ortaya konulan millete hizmet aşkımız bugün yeni Türkiye'yi meydana getirdi. Her alanda dünyada rekabet edebilen bir ülke haline geldik.

Dış politikada her konuda Türkiye haksız diyen bir muhalefet var. Her yerde Türkiye'yi şikayet ediyorlar. Ülkemizi başka ülkelere şikayet etmek onlardan medet ummak aşağılık kompleksidir.

Muhalefetin doğruya doğru diyebilmesi lazım. İyi yaptıklarımıza iyi deyin ki eleştirdiğinizde bir kıymeti olsun."

SORU CEVAP:

"AGİT ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜN MERKEZİ OLMUŞTUR"

"Dün Azerbaycan'da Ceyhun kardeşimle bu konuyu değerlendirdik. Cumhurbaşkanımız da Sayın Aliyev ile görüştü. Karabağ problemi maalesef tüm çabalara rağmen çözülmedi, 30 yıl oyaladılar. O bölgeye gözlemci ve ya herhangi bir heyet gönderirken Azerbaycan'ın bile görüşünü almıyorsunuz. Burada amaçları Ermenistan'a destek olmak. AGİT çözümsüzlüğün merkezi olmuştur. Şimdi aldığı kararlar AGİT’in işleyiş kurallarına da aykırı. Böyle oldu bittiler olmaz

Avrupa Birliği de sözünde durmuyor. Gerçekten de dürüst değiller. Anlaşmalara mutabakatlara uymuyorlar. Azerbaycan ve Ermenistan arasında atılan her olumlu adım bizim de ilişkilerimiz etkiler. Bu yüzden atılan her olumlu adımı destekliyoruz. Bu Avrupa'nın da çok işine yarar."

ENERJİ KRİZİ: BU SORUN TEHDİT İLE ÇÖZÜLMEZ

"Biz hem petrol hem doğalgaz konusunda sondaj çalışmalarını artırsak da enerji konusunda dışa bağlıyız. Enerji fiyatlarındaki artış bizi de etkiler. Bugün enerji fiyatlarının artmasının arkasındaki sebep Ukrayna'daki savaş ve enerjinin bir silah olarak kullanılması.

Bir ülkenin kalkıp Suudi Arabistan'ı tehdit ettiğini görüyoruz. Bu kabadayılık doğru değil. Biz de fiyatların artmasından memnun değiliz ama bunu tehdit konusu haline getirmiyoruz. ABD'nin bunu baskı konusu olarak kullanmasını doğru bulmuyoruz.Fiyatların düşmesini istiyorsanız kaldırın bu yaptırımları kardeşim. Sadece bir ülkeyi tehdit ederek sorunu çözemezsiniz"

KIBRIS SORUNU: ABD DENGEYİ BOZDU

"Kıbrıs'ta çözüm için çaba sarf ettik ancak bir kez daha gördük ki Kıbrıslı Rumlar Kıbrıs Türkü ile hiçbir şeyi paylaşmak istemiyor. Biz bundan bağımsız olarakKıbrıs'ı ihya ediyoruz. Bundan rahatsız olan bazı siyasetçiler var ama olsun.

ABD son zamanlarda dengeyi bozdu. ABD'nin terazisi bozuldu. Rum tarafına silah ambargosu kaldırıldı. Blinken'e sordum neden yaptınız diye. Kara para aklama konusunda bizle iş birliği yaptılar diyorlar. Bunun karşılığı silah vermek mi? Silahı kime karşı veriyorsun? Türklere karşı veriyorsunuz. Biz de gerekenleri yapıyoruz. Onlar karar verir, Türkiye yapar.

Bunu Yunanistan için de Rum kesimi için de söylüyoruz. Yanlarında kimin olduğu değil karşısında kimin olduğu önemli. Arkalarında kimin olduğu önemli değil, Türkiye önemli."