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  3. 15 Haziran 2017 12:16

Barzani'ye bir şok daha

Birleşmiş Milletler, bağımsızlık referandumu yapmak isteyen Kürtlere destek vermedi.

Barzani'ye bir şok daha
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Birleşmiş Milletler (BM), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül’de yapacağını açıkladığı bağımsızlık referandumunda gözlemci olarak yer almayacağını açıkladı. Kuzey Irak merkezli Rûdaw'da yer alan habere göre, BM, bağımsızlık referandumunu desteklemeyeceğini ifade etti.

BM, Irak'ın kuzeyindeki yarı özerk Kürt bölgesinde eylül ayında yapılması planlanan bağımsızlık referandumunu kapsayan süreçte "hiçbir şekilde" yer almayacağını bildirdi. Rûdaw'da yer alan habere göre, BM, bağımsızlık referandumunu desteklemeyeceğini açıkladı. 

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) tarafından yapılan açıklamanın, Bağdat'taki merkezi hükümet ve birçok Batı ülkesi tarafından zaten geniş çaplı eleştirileri ateşleyen oylamanın güvenilirliği konusunda şüphe uyandırabileceği belirtiliyor. UNAMİ, IKBY Yüksek Seçim Kurulu ile görüşmeler gerçekleştirildiğini de açıkladı. 

Kürt bölgesinin başkanı Mesut Barzani geçen hafta, 25 Eylül'deki oylamanın Kürt bölgesinin Irak'tan ayrılıp ayrılmayacağını belirleyeceğini ifade etti. Oylama, Kürt bölgesini oluşturan üç vilayette ve Kürtler ile merkezi hükümet arasında tartışmalı olan Kerkük, Hanekin ve Sincar bölgelerini de kapasayacak.

bağımsızlık referandumu , mesut barzani , birleşmiş milletler