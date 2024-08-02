  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Belediye başkanı reşit olmayan çocukla ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuklandı

Belediye başkanı reşit olmayan çocukla ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuklandı

Belediye başkanı reşit olmayan çocukla ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuklandı
Güncelleme:

ABD'de geçen hafta belediye başkanlığı görevinden istifa eden Misty Clanton Roberts, reşit olmayan bir çocukla cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuklandı. Roberts, 75 bin dolar kefalet ödeyerek serbest kaldı.

Geçen hafta DeRidder Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Misty Clanton Roberts, reşit olmayan bir çocukla cinsel ilişkiye girdiği gerekçesi ile tutuklandı. Louisiana Eyalet Polisi Özel Mağdurlar Birimi, Roberts'ı üçüncü derece cinsel taciz suçundan tutuklandı. Bu tutuklama, Beauregard İlçe Şerif Ofisi'nden gelen bir şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucunda gerçekleşti.

Polis sözcüsü, mağdur olduğu iddia edilen çocuk ve başka bir çocuğun, Roberts'ın çocukla cinsel ilişkiye girdiğini doğruladığını belirtti. Roberts, 75.000 dolar kefaletle kısa süre içinde serbest bırakıldı.

Roberts'ın avukatı, müvekkilinin masum olduğunu ve henüz herhangi bir suçla itham edilmediğini vurgulayan bir açıklama yaptı. Avukat, kamuoyundan masumiyet karinesine saygı göstermesini istedi.

Bu olay, DeRidder'ın yerel yönetiminde karışık bir dönemin ardından geldi. Roberts, 26 Temmuz'da iki haftalık bir ayrılık ilan etmiş, ancak ertesi gün beklenmedik şekilde istifa etmişti. Polis, biri mağdur olan iki çocukla görüşmeler yaptı ve her ikisi de Roberts'ın belediye başkanıyken mağdurla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

Etiketler Misty Clanton Roberts cinsel ilişki belediye başkanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mısır'ın çığlık atan mumyasının sırrı çözüldü Mısır'ın çığlık atan mumyasının sırrı çözüldü İzmir'de vahşet: Bir 2 kızıyla birlikte bir anneyi ve bir erkeği öldürüp cesetleri parçalara böldü İzmir'de vahşet: Bir 2 kızıyla birlikte bir anneyi ve bir erkeği öldürüp cesetleri parçalara böldü Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın güzeli fazla kilolarından kurtulup bambaşka biri oldu Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın güzeli fazla kilolarından kurtulup bambaşka biri oldu Soruyu Prof. Dr. Özgür Demirtaş yanıtladı: Malda mı kalmalı, nakit mi bulundurmalı ? Soruyu Prof. Dr. Özgür Demirtaş yanıtladı: Malda mı kalmalı, nakit mi bulundurmalı ? İnternet sitesine erişilemiyordu: AYM'den açıklama İnternet sitesine erişilemiyordu: AYM'den açıklama Türkiye'nin masmavi cenneti ikiye bölünüyor: Görüntüler korkunç Türkiye'nin masmavi cenneti ikiye bölünüyor: Görüntüler korkunç Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine ''sizi yanıltıyorlar'' mektubu Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine ''sizi yanıltıyorlar'' mektubu Eşinin 5 bileziğini satıp kendi işinin patronu oldu Eşinin 5 bileziğini satıp kendi işinin patronu oldu Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışı çıkış harcı resmen zamlandı Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışı çıkış harcı resmen zamlandı SGK ve 13 bankadan emekliler için yeni adım SGK ve 13 bankadan emekliler için yeni adım
Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın Temmuz ayında Türkiye'nin en çok satılan otomobiller belli oldu Temmuz ayında Türkiye'nin en çok satılan otomobiller belli oldu İletişim Başkanı Altun'u engelleyen Instagram'a erişim engeli getirildi İletişim Başkanı Altun'u engelleyen Instagram'a erişim engeli getirildi Esenyurt'ta korkunç cinayet: Ölen 14, öldüren 15 yaşında... Esenyurt'ta korkunç cinayet: Ölen 14, öldüren 15 yaşında... Bakan Yerlikaya’nın adına kayıtlı adreste iki yabancı çıktı iddiası için suç duyurusu Bakan Yerlikaya’nın adına kayıtlı adreste iki yabancı çıktı iddiası için suç duyurusu Tüm bayraklar yarıya indirildi, 81 ildeki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak Tüm bayraklar yarıya indirildi, 81 ildeki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak ''AK Partili vekil İsrail'e kurşun geçirmez cam gönderiyor'' ''AK Partili vekil İsrail'e kurşun geçirmez cam gönderiyor'' Erdoğan'a bir anket şoku daha: Artık ''en beğenilen siyasetçi'' değil Erdoğan'a bir anket şoku daha: Artık ''en beğenilen siyasetçi'' değil Türkiye'nin yeni gururu Bayraktar KALKAN DİHA'dan bir başarı daha Türkiye'nin yeni gururu Bayraktar KALKAN DİHA'dan bir başarı daha En düşük faizli konut kredisi veren banka değişti En düşük faizli konut kredisi veren banka değişti