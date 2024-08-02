Belediye başkanı reşit olmayan çocukla ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuklandı

ABD'de geçen hafta belediye başkanlığı görevinden istifa eden Misty Clanton Roberts, reşit olmayan bir çocukla cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuklandı. Roberts, 75 bin dolar kefalet ödeyerek serbest kaldı.

Geçen hafta DeRidder Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Misty Clanton Roberts, reşit olmayan bir çocukla cinsel ilişkiye girdiği gerekçesi ile tutuklandı. Louisiana Eyalet Polisi Özel Mağdurlar Birimi, Roberts'ı üçüncü derece cinsel taciz suçundan tutuklandı. Bu tutuklama, Beauregard İlçe Şerif Ofisi'nden gelen bir şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucunda gerçekleşti.

Polis sözcüsü, mağdur olduğu iddia edilen çocuk ve başka bir çocuğun, Roberts'ın çocukla cinsel ilişkiye girdiğini doğruladığını belirtti. Roberts, 75.000 dolar kefaletle kısa süre içinde serbest bırakıldı.

Roberts'ın avukatı, müvekkilinin masum olduğunu ve henüz herhangi bir suçla itham edilmediğini vurgulayan bir açıklama yaptı. Avukat, kamuoyundan masumiyet karinesine saygı göstermesini istedi.

Bu olay, DeRidder'ın yerel yönetiminde karışık bir dönemin ardından geldi. Roberts, 26 Temmuz'da iki haftalık bir ayrılık ilan etmiş, ancak ertesi gün beklenmedik şekilde istifa etmişti. Polis, biri mağdur olan iki çocukla görüşmeler yaptı ve her ikisi de Roberts'ın belediye başkanıyken mağdurla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.