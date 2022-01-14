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Benjamin Button sendromlu ünlü Youtuber 15 yaşında hayatını kaybetti

Benjamin Button sendromlu ünlü Youtuber 15 yaşında hayatını kaybetti

Dünyada nadir görülen Hutchinson-Gilford progeria hastalığıyla mücadele eden ünlü Youtuber Adalia Rose Williams, 15 yaşında hayatını kaybetti.

Erken yaşlanma bozukluğu yaşayan YouTuber Adalia Rose Williams, 15 yaşında hayatını kaybetti. Daha üç aylıkken kendisine Benjamin Button hastalığı olarak da bilinen Hutchinson-Gilford progeria sendromu teşhisi konmuştu.

Facebook'ta açtığı hesabı kısa sürede milyonlarca kişi tarafından takip edilen ve nadir görülen progeria hastalığından muzdarip olan Williams daha sonra Youtube ve diğer sosyal medya platformlarında da milyonlarca takipçiye ulaşmıştı.

 

Her gün binlerce e-posta ve mektup alan Adalia'nın saçları hastalığı nedeniyle çıkmıyordu. Çok zor hareket edebilen Adalia kilo da alamıyordu. Hastalık erken yaşlanmaya neden olurken vücutta yağ eksikliği, damarların belirgin olması, tiz ses ve eklemlerde şiddetli ağrı gibi belirtilere sahip.

Etiketler Benjamin Button youtuber
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