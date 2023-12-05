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  3. Beyaz Saray yakınında büyük patlama! ABD alarm durumuna geçti

Beyaz Saray yakınında patlama

Beyaz Saray yakınında patlama
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ABD başkentinde Beyaz Saray yakınlarındaki bir evde patlama meydana geldi.

Washington, D.C. yakınlarındaki Arlington County polisi, birisinin evinin içinden işaret fişeği attığını ve patlamadan önce silah ateşlediğini söyledi.

Polis, Virginia eyaletinin Arlington kentindeki bir evin, Pazartesi gecesi içeriden işaret fişeği atan bir adamı soruşturduğu sırada patladığını söyledi.

Arlington County polis sözcüsü Ashley Savage gazetecilere verdiği demeçte, komşuların saat 16:45 civarında ateş edildiğini bildirdiğini ve polis memurlarının bir işaret fişeği tabancasının ateşlendiğini tespit ettiğini ifade etti.

Savage, saat 20:00'den sonra, memurlar evde arama yapmaya çalışırken, "konutun içindeki şüpheli birkaç el ateş etti" dedi.

Ardından evde büyük bir patlama meydana geldiğini belirten polis sözcüsü, "Yangın saat 22:00'den sonra hala söndürülmeye çalışılıyor" diye konuştu.

Yetkililer eve giremediler ve herhangi bir ölüm olup olmadığını teyit edemediler. Patlama meydana geldiğinde şüphelinin içeride olduğunu belirten Savage, "Bu noktada, evin içinde sadece bir kişinin olduğunu biliyoruz" dedi.

Olaya karışan kişinin kimliği açıklanmadı. Savage, patlamanın nasıl meydana geldiğinin araştırıldığını söyledi.

Sosyal medyada yayınlanan videoda büyük bir alev topu ve patlama sırasında havaya fırlayan çatı ve diğer enkaz parçaları görülüyor.

Bölge polisi, polis memurlarının hafif yaralandığını bildirdi. Polis departmanı hastaneye kaldırılan kimsenin olmadığını söyledi.

NBC

Etiketler abd patlama amerika washington dc washington beyaz saray
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