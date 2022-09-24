Biden'dan canlı yaynda kadın öğretmen için skandal ifade

ABD başkanı Joe Biden, öğretmenler sendikasıyla gerçekleştirdiği konuşmada kullandığı skandal ifade şok etkisi yarattı.

ABD başkanı Joe Biden, öğretmenler sendikasıyla gerçekleştirdiği konuşmada dinleyicileri şoke eden sözler söyledi. Biden, dinleyiciler arasından önde oturan bir kadını işaret ederek “Bana merhaba demelisin. Şimdi çok eskilere gidiyoruz. O 12 yaşındaydı, ben 30 yaşındaydım ama neyse” dedi.

Seyircinin gülerek tepki vermesinin ardından Biden, “Bu kadın çok şey yapmama yardım etti” diye konuştu. Biden’ın bu sözleri bir çok kişinin aklına, oğlu Hunter Biden’ın telefonundan çıkan seks skandallarını getirdi.

Hunter Biden’ın, verilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, porno sitelerinde “12 yaş” aratması yaptığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca Biden’ın babası Joe Biden’ı rehberine “Pedofil Peter” olarak kaydetmesi de pek çok kişiyi şoke etmişti.