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  3. 23 Ocak 2021 10:28

Bill Gates de koronavirüs aşısı oldu

Dünyanın en zenginlerinden olan ve koronavirüs salgını süresince en çok tartışılan isimlerin başında gelen Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Covid-19’a karşı aşı oldu.

Bill Gates de koronavirüs aşısı oldu
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Bill Gates, koronavirüs (Covid-19) aşısının ilk dozunu aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bill Gates, “65 yaşında olmanın faydalarından biri de COVID-19 aşısı için uygun olmam. Bu hafta ilk dozumu aldım ve harika hissediyorum. Bizi bu noktaya getiren tüm bilim insanlarına, deneme katılımcılarına, düzenleyicilere ve önde gelen sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz.” mesajını paylaştı.


 
 

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