Bill Gates: Mars'a gitmektense aşılara ödeme yapmayı tercih ederim

Teknoloji milyarderi Bill Gates, Kızıl Gezegen'e gitmenin pahalı olduğunu ifade etti.

SpaceX'in sahibi Elon Musk, 2050'ye kadar Mars'a 1 milyon insan göndermeyi hedefliyor.

Yaklaşık 55 milyon kilometre mesafedeki Kızıl Gezegen'i kolonileştirmek isteyen Musk'a, Microsoft'un kurucularından Bill Gates karşı çıktı.

Musk, Mars'a yolculuk için 100 bin dolarlık varsayımsal bir fiyatın çoğu insan için "karşılanabilir" olması gerektiğini düşünüyor.

Mars'a seyahate karşı çıktı

Gates, BBC'ye verdiği demeçte, parayı Mars yerine aşılara harcamayı tercih ettiğini söyledi:

Mars'a gitmek oldukça pahalı. Kızamık aşısı satın alabilir ve 1000 dolar karşılığında hayat kurtarabilirsiniz. Bu durum bir nevi Mars'a gitmemeniz gerektiğini söylüyor ve ayaklarınızın yere basmasını sağlıyor.



Amerikalı teknoloji milyarderi Gates, daha önceki açıklamasında, bir sonraki pandeminin koronavirüsten çok daha kötü olacağına ve aynı zamanda insan yapımı bir virüsten meydana geleceğine inandığını belirtmişti.

Yapay zeka yorumu

67 yaşındaki Gates ayrıca, yapay zekanın insanlığı "oldukça dramatik" bir şekilde dönüştüreceğine inanıyor:

Tıbbi ve bilimsel meseleleri ele almamıza yardımcı olacak. Sadece robotlar değil, aynı zamanda okumaya ve yazmaya da yardımcı oluyor.



Komplo teorilerine yanıt verdi

Öte yandan, koronavirüs salgını sırasında komplo teorilerinin yüzü haline gelmesine şaşırdığını söyleyen Gates, "Bunu beklemiyordum." dedi ve ekledi:

Pandemi sürecinde bilerek sebep olduğum veya insanları takip ettiğime dair on milyonlarca mesaj geldi. Aşılarla ilgilendiğim doğru ama hayat kurtarmak için aşılarla ilgileniyorum. Bu mesajlar bir nevi bunu tersine çevirdi. Sanırım insanlar perdenin arkasındaki 'öcüyü' arıyor. Kötü niyeti anlamak, biyolojiden çok daha kolay.