Bir ülke daha BRICS üyesi oldu

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Endonezya’nın BRICS’in yeni resmi üyesi olduğunu duyurdu.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Endonezya’nın BRICS’in yeni resmi üyesi olduğu belirtildi. Açıklamada, bunun Endonezya’nın küresel meselelerdeki büyüyen ve aktif rolünün yanı sıra, daha kapsayıcı ve eşit bir küresel düzen kurulması için çok taraflı iş birliğini güçlendirmeye bağlılığını gösterdiği kaydedildi.

DHA