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Bir ülke daha elektronik sigarayı yasaklıyor

Bir ülke daha elektronik sigarayı yasaklıyor
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Avustralya Sağlık Bakanı Mark Butler, gençlerde bağımlılığı azaltmak amacıyla tek kullanımlık elektronik sigara ithalatının yasaklanacağını duyurdu.

Bakan Butler yasak ile ilgili yaptığı açıklamada, “Elektronik sigarayı ortadan kaldırmak için sonraki adımları atıyoruz. Avustralyalıları, özellikle de gençleri elektronik sigara ve nikotin bağımlılığının zararlarından korumaya kararlıyız. Tüm Avustralya Sağlık Bakanları, elektronik sigaraya karşı ulusal düzeyde tutarlı ve uyumlu bir yanıt verilmesi konusunda mutabakata varmıştır. 1 Ocak'tan itibaren tek kullanımlık elektronik sigara ithalatına yasak getireceğiz” dedi.

Butler, Özel Erişim Programı üzerinde de çalışma yaptıklarını, tıbbi açıdan gerekli durumlarda doktorların ve pratisyen hemşirelerin terapötik elektronik sigaralar kullanımı için reçete yazabileceğini vurguladı.

DHA

Etiketler avustralya elektronik sigara ithalat yasağı
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